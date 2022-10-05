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-
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22:00
Селтік
-
РБ Лейпциг
-
11 жовтня
22:00
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-
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22:00
Баєр Леверкузен
-
Порту
-
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Баварія
-
12 жовтня
22:00
Барселона
-
Інтер
-
12 жовтня
22:00
Тоттенгем
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-
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Брюгге встановив рекорд за кількістю очок для клубу з Бельгії в Лізі чемпіонів

05 жовтня 2022

фото twitter.com/ClubBrugge

Для цього команді знадобилась лише половина групового етапу.

Перемога бельгійського Брюгге над леверкузенським Баєром на самому початку цьогорічного основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА (1:0) могла загубитись на загальному інформаційному тлі. Однак, коли команда Карла Хофкенса потім розгромила португальський Порту на чужому полі (4:0), до неї вже почали більш ретельно придивлятись суперники.

Потужний виступ "синьо-чорних" мав продовження й у третьому турі, коли вони зустрілись на власному полі з мадридським Атлетіко, і здобули перемогу з підсумковим рахунком 2:0.

Брюгге — Атлетіко 2:0 Відео голів та огляд матчу

У підсумку, на екваторі групового раунду бельгійський колектив опинився з максимально можливими дев’ятьма набраними очками та різницею м’ячів 7:0 на власну користь, що дає змогу впевнено посідати першу сходинку турнірної таблиці з перевагою в шість очок над найближчим переслідувачем.

Здобута Брюгге кількість балів на поточний момент уже є рекордною для країни та перевершує особисті досягнення цього клубу зразка минулих років, як повідомляє статистичний портал Squawka.

У наступному турі команда з Бельгії гратиме в гостях у Атлетіко на Ванда Метрополітано.

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