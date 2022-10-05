Брюгге продовжив казку, обігравши Атлетіко, Порту сильніше за Баєр

Відбулися матчі третього туру групового етапу у групі В.

Завершилися матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів у групі В.

У першій грі сенсаційний бельгійський Брюгге продовжив європейську магію, обігравши на своєму полі мадридський Атлетіко з рахунком 2:0.

Перемогу бельгійцям принесли результативні удари у виконанні Сови та Ютгли. У "матрацників" Грізманн не реалізував пенальті.

Щодо українців, то Едуард Соболь вийшов на заміну на 78 хвилині, а Роман Яремчук провів всю гру на лаві запасних.

Брюгге — Атлетіко 2:0

Голи: Сова, 36, Ютгла, 62.

Брюгге: Міньйоле — Меєр (Соболь, 78), Сілла, Мехеле, Одоі — Ванакен, Оньєдіка, Нільсен — Сова, Бьюкенен (Баланта, 78), Ютгла (Нуса, 86).

Атлетіко: Облак — Мандава, Савич, Хіменес (Кондогбія, 46), Моліна — Карраско (Феліш, 80), Коке, Вітсель, Льоренте — Грізманн, Мората (Кунья, 65).

Попередження: Одоі, Онєдіка, Бьюкенен, Нільсен, Сілва — Мандава, Савич.

У другій грі Порту обіграв леверкузенський Баєр із рахунком 2:0. Рахунок у матчі було відкрито на 69 хвилині, коли результативним ударом відзначився Зайду, який вийшов на заміну. Потім на 87 хвилині Галено подвоїв перевагу "драконів".

При цьому гості не реалізували пенальті зусиллями Шика, а наприкінці матчу Фрімпонг залишив команду у меншості, отримавши червону картку після другої жовтої.

Порту — Баєр 2:0

Голи: Зайду, 69, Галено, 87.

Порту: Діогу Кошта — Венделл (Зайду, 63), Карму, Пепе, Жоау Маріу (Галено, 63) — Пепе Акіно, Урібе (Груїч, 83), Еуштакіу, Бруну Кошта (Отавіо, 46) — Таремі, Еванілсон (Мартінес, 71).

Баєр: Градецкі — Гінкап'є, Тапсоба, Та, Фрімпонг — Арангіс (Амірі, 79), Андріх (Демірбай, 72) — Гложек (Адлі, 72) — Діабі, Гадсон-Одої (Фосу-Менса, 86), Шик.

Попередження: Жоау Маріу, Урібе, Карму — Гінкап'є, Фрімпонг, Андріх.

Вилучення: Фрімпонг, 88 (друга жовта картка).

Таким чином, Брюгге продовжує впевнено лідирувати у групі В, набравши дев'ять очок після трьох матчів. У Порту, Баєра та Атлетіко по три набрані очки.