Брюгге — Атлетіко 2:0 Відео голів та огляд матчу

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Бельгійський Брюгге в домашньому матчі в рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА проти мадридського Атлетіко продовжив створювати власну єврокубкову казку зразка цього сезону.

Без участі в стартовому складі українців Романа Яремчука та Едуарда Соболя "чорно-сині" зуміли відкрити рахунок під завісу першого тайму, а незабаром поперерві їхню перевагу було подвоєно за рахунок результативного пострілу придбаного влітку в Барселони Феррана Ютгли, який під час першого голу відзначився гольовим пасом.

Невдовзі після цього Антуан Грізманн не зміг реалізувати одинадцятиметровий удар, чим тільки підкреслив підсумкову невдачу своєї команди.

Огляд матчу:

Брюгге — Атлетіко 2:0

Голи: Сова, 36, Ютгла, 62.

На 76 хвилині Антуан Грізманн (Атлетіко) не забив пенальті (поперечина).

Брюгге: Міньйоле — Меєр (Соболь, 78), Сілла, Мехеле, Одоі — Ванакен, Оньєдіка, Нільсен — Сова, Бьюкенен (Баланта, 78), Ютгла (Нуса, 86).

Атлетіко: Облак — Мандава, Савич, Хіменес (Кондогбія, 46), Моліна — Карраско (Феліш, 80), Коке, Вітсель, Льоренте — Грізманн, Мората (Кунья, 65).

Попередження: Одоі, Онєдіка, Бьюкенен, Нільсен, Сілва — Мандава, Савич.

Джерело: MEGOGO.