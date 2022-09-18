УЄФА розглядає проведення фіналу Ліги чемпіонів у США

Ще ніколи фінал єврокубкового турніру не проводився за межами Європи.

УЄФА розглядає можливість проведення фіналу Ліги чемпіонів у США. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, така пропозиція буде розглянута наступного тижня, коли відбудеться генеральна асамблея у Стамбулі.

Головною причиною такого можливого сценарію є фінанси. Такий крок дозволить збільшити продаж спонсорських та телевізійних прав, що підтримує Асоціація європейських клубів (ЄСА).

Також зазначається, що американські промоутери готові до діалогу щодо такої співпраці, оскільки це вигідно і для них.

Нагадаємо, ще ніколи фінал Ліги чемпіонів не проводився за межами європейського континенту.