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-
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-
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22:00
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-
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-
04 жовтня
22:00
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-
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-
05 жовтня
19:45
Реал Мадрид
-
Шахтар
-
05 жовтня
22:00
Севілья
-
Боруссія Дортмунд
-
05 жовтня
22:00
Манчестер Сіті
-
Копенгаген
-
05 жовтня
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УЄФА розглядає проведення фіналу Ліги чемпіонів у США

18 вересня 2022

Getty Images

Ще ніколи фінал єврокубкового турніру не проводився за межами Європи.

УЄФА розглядає можливість проведення фіналу Ліги чемпіонів у США. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, така пропозиція буде розглянута наступного тижня, коли відбудеться генеральна асамблея у Стамбулі.

Головною причиною такого можливого сценарію є фінанси. Такий крок дозволить збільшити продаж спонсорських та телевізійних прав, що підтримує Асоціація європейських клубів (ЄСА).

Також зазначається, що американські промоутери готові до діалогу щодо такої співпраці, оскільки це вигідно і для них.

Нагадаємо, ще ніколи фінал Ліги чемпіонів не проводився за межами європейського континенту.

Источник: AS

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