Вікторія Пльзень
0
Інтер
2
13 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
2
Тоттенгем
0
13 вересня
19:45
Ліверпуль
2
Аякс
1
13 вересня
22:00
Баєр Леверкузен
2
Атлетіко
0
13 вересня
22:00
Порту
0
Брюгге
4
13 вересня
22:00
Баварія
2
Барселона
0
13 вересня
22:00
Марсель
0
Айнтрахт Франкфурт
1
13 вересня
22:00
Мілан
3
Динамо Загреб
1
14 вересня
19:45
Шахтар
1
Селтік
1
14 вересня
19:45
Рейнджерс
0
Наполі
3
14 вересня
22:00
Челсі
1
РБ Зальцбург
1
14 вересня
22:00
Реал Мадрид
2
РБ Лейпциг
0
14 вересня
22:00
Копенгаген
0
Севілья
0
14 вересня
22:00
Манчестер Сіті
2
Боруссія Дортмунд
1
14 вересня
22:00
Маккабі Хайфа
1
ПСЖ
3
14 вересня
22:00
Ювентус
1
Бенфіка
2
14 вересня
22:00
Баварія
-
Вікторія Пльзень
-
04 жовтня
19:45
Марсель
-
Спортінг Лісабон
-
04 жовтня
19:45
Ліверпуль
-
Рейнджерс
-
04 жовтня
22:00
Аякс
-
Наполі
-
04 жовтня
22:00
Брюгге
-
Атлетіко
-
04 жовтня
22:00
Порту
-
Баєр Леверкузен
-
04 жовтня
22:00
Інтер
-
Вікторія Пльзень
-
04 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Спортінг Лісабон
-
04 жовтня
22:00
Челсі
-
Мілан
-
05 жовтня
19:45
РБ Зальцбург
-
Динамо Загреб
-
05 жовтня
19:45
РБ Лейпциг
-
Селтік
-
05 жовтня
19:45
Реал Мадрид
-
Шахтар
-
05 жовтня
22:00
Севілья
-
Боруссія Дортмунд
-
05 жовтня
22:00
Манчестер Сіті
-
Копенгаген
-
05 жовтня
22:00
Бенфіка
-
ПСЖ
-
05 жовтня
22:00
Ювентус
-
Маккабі Хайфа
-
05 жовтня
22:00

Анчелотті першим повторив визначне досягнення сера Алекса Фергюсона в Лізі чемпіонів

15 вересня 2022

Карло Анчелотті, Getty Images

Керманич Реала веде команду до чергового міжнародного титулу.

Мадридський Реал під час цьогорічної єврокубкової кампанії намагатиметься захистити трофей Ліги чемпіонів УЄФА, який було здобуто під керівництвом Карло Анчелотті наприкінці минулого сезону.

Шлях до цієї заповітної мети "королівський" клуб розпочав дуже впевнено, здобувши перемоги в стартових двох турах групового етапу в рамках квартету F над шотландським Селтіком (3:0) та німецьким РБ Лейпциг (2:0).

Реал Мадрид — РБ Лейпциг 2:0 Відео голів та огляд матчу

Ці дві звитяги в підсумку допомогли головному тренеру "вершкових" досягти визначного показника в 100 перемог у рамках Ліги чемпіонів УЄФА.

Раніше ця позначка виявилась досяжною лише для одного фахівця — колишнього головного тренера англійського Манчестер Юнайтед сера Алекса Фергюсона, який у підсумку зупинився 102 перемогах.

Таким чином, перевершити досягнення видатного шотландця Анчелотті матиме змогу вже до завершення групового етапу, де наступним суперником його команди стане донецький Шахтар — гра вдома 5 жовтня, на виїзді — 11 жовтня.

команди
  Rambler's Top100