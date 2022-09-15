Анчелотті першим повторив визначне досягнення сера Алекса Фергюсона в Лізі чемпіонів

Керманич Реала веде команду до чергового міжнародного титулу.

Мадридський Реал під час цьогорічної єврокубкової кампанії намагатиметься захистити трофей Ліги чемпіонів УЄФА, який було здобуто під керівництвом Карло Анчелотті наприкінці минулого сезону.

Шлях до цієї заповітної мети "королівський" клуб розпочав дуже впевнено, здобувши перемоги в стартових двох турах групового етапу в рамках квартету F над шотландським Селтіком (3:0) та німецьким РБ Лейпциг (2:0).

Реал Мадрид — РБ Лейпциг 2:0 Відео голів та огляд матчу

Ці дві звитяги в підсумку допомогли головному тренеру "вершкових" досягти визначного показника в 100 перемог у рамках Ліги чемпіонів УЄФА.

Раніше ця позначка виявилась досяжною лише для одного фахівця — колишнього головного тренера англійського Манчестер Юнайтед сера Алекса Фергюсона, який у підсумку зупинився 102 перемогах.

Таким чином, перевершити досягнення видатного шотландця Анчелотті матиме змогу вже до завершення групового етапу, де наступним суперником його команди стане донецький Шахтар — гра вдома 5 жовтня, на виїзді — 11 жовтня.