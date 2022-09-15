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Де Брюйне став найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів

15 вересня 2022

Кевін де Брюйне, Getty images

Бельгієць провів шикарну гру проти Боруссії Д.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті переміг Боруссію Дортмунд із рахунком 2:1.

УЄФА повідомляє, що півзахисник "містян" Кевін Де Брюйне став найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів.

Бельгієць відзначився одним асистом, віддав 67 відсотків точних передачи та пробіг 11,3 кілометри.

Де Брюйне у голосуванні випередив хавбека Баварії Джамала Мусіалу (асист у матчі проти Барселони), Феррнана Хутглу (гол+пас за Брюгге проти Порту) та Кіліана Мбаппе (гол у ворота Маккабі Х).

Відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті — Боруссія Дортмунд можна дивитись у нас на сайті.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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