Бельгієць провів шикарну гру проти Боруссії Д.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті переміг Боруссію Дортмунд із рахунком 2:1.

УЄФА повідомляє, що півзахисник "містян" Кевін Де Брюйне став найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів.

Бельгієць відзначився одним асистом, віддав 67 відсотків точних передачи та пробіг 11,3 кілометри.

Де Брюйне у голосуванні випередив хавбека Баварії Джамала Мусіалу (асист у матчі проти Барселони), Феррнана Хутглу (гол+пас за Брюгге проти Порту) та Кіліана Мбаппе (гол у ворота Маккабі Х).

Відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті — Боруссія Дортмунд можна дивитись у нас на сайті.