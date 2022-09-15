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Мудрик після двох турів Ліги чемпіонів є найкращим гравцем по системі гол+пас

15 вересня 2022

Михайло Мудрик, офіційний сайт Шахтаря

Лідер Шахтаря потужно увірвався до Ліги чемпіонів.

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик після двох турів Ліги чемпіонів – лідер за показником "гол+пас".

Українець забив два голи та віддав дві результативні передачі у турнірі. Це більше ніж у Голанда, Левандовські та Мбаппе, які забили 3 голи, але не асистували партнерам. А також Михайло результативніший за Зелінського (2+1), Кудуса (2+1), Сане (2+1), Бергвейса (1+2) та Канселу (0+3).

Нагадаємо, Мудрик зрівняв рахунок у матчі із Селтіком (1:1). А у поєдинку з Лейпцигом (4:1) двічі асистував партнерам і став автором голу.

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