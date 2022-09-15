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-
05 жовтня
19:45
Реал Мадрид
-
Шахтар
-
05 жовтня
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Тренер Маккабі Хайфа: Трохи дивно говорити, але ми відчували себе комфортно

15 вересня 2022

Тренер Маккабі Хайфа: Трохи дивно говорити, але ми відчували себе комфортно

Барак Бахар підсумував поєдинок проти ПСЖ.

Головний тренер Маккабі Хайфа Барак Бахар прокоментував поразку своєї команди у матчі проти ПСЖ (1:3) у Лізі чемпіонів.

"Трохи дивно говорити, але ми відчували себе комфортно. Відчували, що контролюємо гру і створили пару гарних моментів. Ми знали, що будемо покарані за кожну маленьку помилку, але нам вдалося зіграти у свою гру, чинячи тиск в атаці", — цитує тренера офіційний сайт УЄФА.

Після двох турів ПСЖ та Бенфіка очолюють таблицю, маючи в активі по 6 очок. Ювентус і Маккабі мають нуль пунктів.

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