Тренер Маккабі Хайфа: Трохи дивно говорити, але ми відчували себе комфортно

Барак Бахар підсумував поєдинок проти ПСЖ.

Головний тренер Маккабі Хайфа Барак Бахар прокоментував поразку своєї команди у матчі проти ПСЖ (1:3) у Лізі чемпіонів.

"Трохи дивно говорити, але ми відчували себе комфортно. Відчували, що контролюємо гру і створили пару гарних моментів. Ми знали, що будемо покарані за кожну маленьку помилку, але нам вдалося зіграти у свою гру, чинячи тиск в атаці", — цитує тренера офіційний сайт УЄФА.

Після двох турів ПСЖ та Бенфіка очолюють таблицю, маючи в активі по 6 очок. Ювентус і Маккабі мають нуль пунктів.