Розе: Це був напружений матч, у якому ми не змогли нагородити себе за доволі гідний виступ

Тренер Лейпцига підвів підсумки гри проти мадридського гіганта.

Головний тренер Лейпцига Марко Розе підвів підсумки гри проти Реала.

"Це був напружений матч, у якому ми не змогли винагородити себе за доволі гідний виступ. Я думаю, ми заслуговували на більше! Ми дуже добре провели більшу частину цього матчу. Очевидно, що потрібна найвища результативність протягом усіх 90 хвилин, щоб обіграти мадридський Реал.

Під час їхнього першого голу ми не змогли закрити простір усередині штрафного майданчика, і на класі вони покарали нас".

Нагадаємо, що РБ Лейпциг поступився команді Карло Анчелотті з рахунком 0:2 на виїзді.