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Реал не залишив шансів Селтіку

06 вересня 2022

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Мадридський клуб здобув комфортну перемогу над суперником з Шотландії.

У рамках першого матчу групового етапу Ліги чемпіонів мадридський Реал у Шотландії впевнено обіграв Селтік.

У першій половині зустрічі, незважаючи на ігрову перевагу гостей, було предгольове затишшя. Відмітемо, що на 30 хвилині Еден Азар змінив Каріма Бензема, який отримав травму.

Вже у другому таймі Реал розігрався. На 56 забив Вінісіус Жуніор, але не пройшло і п'яти хвилин, як Харт виймав другий раз м'яча з сітки. Відзначився Модрич.

Крапку у цій грі поставив за 15 хвилин до фінального свистка Еден Азар, який забив свій перший гол у сезоні за клуб.

Селтік — Реал 0:3

Голи: Вінісіус, 56, Модрич, 60, Азар, 77

Селтік: Харт — Юранович, Картер, Єнц, Тейлор — О'Райлі (Муй, 72), Макгрегор, Хатате (Теренбулл, 72) — Абада (Маеда, 46), Жота (Хакшабанович, 82) — Якумакіс (Фурухасі, 72).

Реал: Куртуа — Менді, Алаба, Мілітао (Рюдігер, 46), Карвахаль — Кроос, Чаумені (Камавінга, 71), Модрич (Асенсіо, 80)- Вінісіус (Родріго, 80), Вальверде — Бензема (Азар, 30).

Попередження: Менді, Маеда.

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