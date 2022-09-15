Реал Мадрид — РБ Лейпциг 2:0 Відео голів та огляд матчу

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів.

У другому турі групового етапу Ліги чемпіонів на нас чекало протистояння між мадридським Реалом та Лейпцигом, які є суперниками донецького Шахтаря за квартетом F.

Підопічні Карло Анчелотті у "своєму стилі" зуміли вирішити результат протистояння у заключному відрізку матчу, при цьому забивши два красиві м'ячі.

Автором першого голу став Феде Вальверде, а закріпив успіх Реала Марко Асенсіо, який вийшов на заміну.

Огляд матчу:

Реал Мадрид — РБ Лейпциг — 2:0

Голи: Вальверде, 80, Асенсіо, 90+1

Реал: Куртуа – Карвахаль, Рюдігер, Начо, Алаба (Менді, 81) – Модріч (Кроос, 81), Чуамені, Камавінга (Асенсіо, 64) – Вальверде, Родріго (Маріано, 85), Вінісіус (Себальос, 85)

РБ Лейпциг: Гулачі – Сімакан (Хенрікс, 75), Орбан, Дьялло, Раум – Айдара (Кампль, 75), Шлагер – Собослаї, Форсберг (Поульсен, 81), Нкунку – Вернер (Андре Сілва, 81)

Попередження: Карвахаль — Айдара, Нкунку, Шлагер