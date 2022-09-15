Вікторія Пльзень
0
Інтер
2
13 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
2
Тоттенгем
0
13 вересня
19:45
Ліверпуль
2
Аякс
1
13 вересня
22:00
Баєр Леверкузен
2
Атлетіко
0
13 вересня
22:00
Порту
0
Брюгге
4
13 вересня
22:00
Баварія
2
Барселона
0
13 вересня
22:00
Марсель
0
Айнтрахт Франкфурт
1
13 вересня
22:00
Мілан
3
Динамо Загреб
1
14 вересня
19:45
Шахтар
1
Селтік
1
14 вересня
19:45
Рейнджерс
0
Наполі
3
14 вересня
22:00
Челсі
1
РБ Зальцбург
1
14 вересня
22:00
Реал Мадрид
2
РБ Лейпциг
0
14 вересня
22:00
Копенгаген
0
Севілья
0
14 вересня
22:00
Манчестер Сіті
2
Боруссія Дортмунд
1
14 вересня
22:00
Маккабі Хайфа
1
ПСЖ
3
14 вересня
22:00
Ювентус
1
Бенфіка
2
14 вересня
22:00
Баварія
-
Вікторія Пльзень
-
04 жовтня
19:45
Марсель
-
Спортінг Лісабон
-
04 жовтня
19:45
Ліверпуль
-
Рейнджерс
-
04 жовтня
22:00
Аякс
-
Наполі
-
04 жовтня
22:00
Брюгге
-
Атлетіко
-
04 жовтня
22:00
Порту
-
Баєр Леверкузен
-
04 жовтня
22:00
Інтер
-
Вікторія Пльзень
-
04 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Спортінг Лісабон
-
04 жовтня
22:00
Челсі
-
Мілан
-
05 жовтня
19:45
РБ Зальцбург
-
Динамо Загреб
-
05 жовтня
19:45
РБ Лейпциг
-
Селтік
-
05 жовтня
19:45
Реал Мадрид
-
Шахтар
-
05 жовтня
22:00
Севілья
-
Боруссія Дортмунд
-
05 жовтня
22:00
Манчестер Сіті
-
Копенгаген
-
05 жовтня
22:00
Бенфіка
-
ПСЖ
-
05 жовтня
22:00
Ювентус
-
Маккабі Хайфа
-
05 жовтня
22:00

Реал Мадрид — РБ Лейпциг 2:0 Відео голів та огляд матчу

15 вересня 2022

Реал Мадрид — РБ Лейпциг 2:0 Відео голів та огляд матчу

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів.

У другому турі групового етапу Ліги чемпіонів на нас чекало протистояння між мадридським Реалом та Лейпцигом, які є суперниками донецького Шахтаря за квартетом F.

Підопічні Карло Анчелотті у "своєму стилі" зуміли вирішити результат протистояння у заключному відрізку матчу, при цьому забивши два красиві м'ячі.

Автором першого голу став Феде Вальверде, а закріпив успіх Реала Марко Асенсіо, який вийшов на заміну.

Огляд матчу:

Реал Мадрид — РБ Лейпциг — 2:0
Голи: Вальверде, 80, Асенсіо, 90+1

Реал: Куртуа – Карвахаль, Рюдігер, Начо, Алаба (Менді, 81) – Модріч (Кроос, 81), Чуамені, Камавінга (Асенсіо, 64) – Вальверде, Родріго (Маріано, 85), Вінісіус (Себальос, 85)

РБ Лейпциг: Гулачі – Сімакан (Хенрікс, 75), Орбан, Дьялло, Раум – Айдара (Кампль, 75), Шлагер – Собослаї, Форсберг (Поульсен, 81), Нкунку – Вернер (Андре Сілва, 81)

Попередження: Карвахаль — Айдара, Нкунку, Шлагер

команди
  Rambler's Top100