Беллінгем: Ми були в 15 хвилинах від успіху, але таким є футбол проти сильних команд

Півзахисник Боруссії поділився враженнями щодо гри проти Сіті.

Автор голу у ворота Манчестер Сіті Джуд Беллінгем висловився щодо гри проти команди Гвардіоли.

"Зараз важко знайти якийсь позитив. Я спустошений. Ми були близько 15 хвилин від успіху, але такий футбол проти найсильніших команд. Важливо, щоб ми оговталися до вихідних. Так грають великі команди. Ти не даєш їм зітхнути, а вони забивають із нізвідки, схиляючи чашу терезів на свій бік. Голанд не завжди у грі, але варто йому дати перепочинок та можливість і він заб'є.

Ця гра була не з тих, в яких можна часто і довго володіти м'ячем. Ми усвідомлювали, що більшість гри ми залишатимемося без нього. Протягом 75 хвилин ми були чудові, але часу, що залишилося для Сіті було достатньо, щоб змісти нас зі свого шляху".

Нагадаємо, що Боруссія Дортмунд вела у рахунку та провела неймовірний матч за якістю футболу, але остаточно програла супернику 1:2.