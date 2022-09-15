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Нападник Селтіка Жота: Наше становище після двох турів залишає бажати кращого, але у футболі все швидко змінюється

15 вересня 2022

Нападник Селтіка Жота: Наше становище після двох турів залишає бажати кращого, але у футболі все швидко змінюється

Гравець шотландської команди підбив підсумки двох турів Ліги чемпіонів.

Нападник Селтіка Жота прокоментував гру з Шахтарем у другому турі ЛЧ, а також підбив підсумки двох турів турніру.

"Нагорода найкращому гравцю матчу для моїх одноклубників. Я зробив кілька хороших ривків, але не вистачило ефективності у вирішальні моменти. Звичайно, наше становище після двох турів залишає бажати кращого, але у футболі все швидко змінюється, і ми сподіваємося, що невдовзі все зміниться на краще для нас", — наводить слова форварда офіційний сайт УЄФА.

Реал із 6-ма очками очолює групу. Шахтар йде на 2-й позиції, маючи у своєму активі 4 пункти. У Селтіка 1 бал, а Лейпциг поки очок не заробляв.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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