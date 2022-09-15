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-
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-
04 жовтня
22:00
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-
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-
04 жовтня
22:00
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-
05 жовтня
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-
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-
05 жовтня
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-
Боруссія Дортмунд
-
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Манчестер Сіті
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Степаненко — після нічиєї з Селтіком: Цього разу ми маємо порадіти одному очку

15 вересня 2022

Степаненко — після нічиєї з Селтіком: Цього разу ми маємо порадіти одному очку

Півзахисник "гірників" підсумував поєдинок у Лізі чемпіонів.

Лідер Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував нічию з Селтіком (1:1) у 2-му турі Ліги чемпіонів.

"Ми чудово почуваємось тут, у Польщі. Я хотів би подякувати Легію та Польщі за такий теплий прийом. Сьогодні на трибунах було багато українців – це було дуже зворушливо. Вболівальники Селтіка теж постаралися і допомогли створити чудову атмосферу. Думаю, що цього разу ми маємо порадіти одному очку", — передає слова хавбека офіційний сайт УЄФА.

Реал із 6-ма очками очолює групу. Шахтар йде на 2-й позиції, маючи у своєму активі 4 пункти. У Селтіка 1 бал, а Лейпциг поки очок не заробляв.

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