Степаненко — після нічиєї з Селтіком: Цього разу ми маємо порадіти одному очку

Півзахисник "гірників" підсумував поєдинок у Лізі чемпіонів.

Лідер Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував нічию з Селтіком (1:1) у 2-му турі Ліги чемпіонів.

"Ми чудово почуваємось тут, у Польщі. Я хотів би подякувати Легію та Польщі за такий теплий прийом. Сьогодні на трибунах було багато українців – це було дуже зворушливо. Вболівальники Селтіка теж постаралися і допомогли створити чудову атмосферу. Думаю, що цього разу ми маємо порадіти одному очку", — передає слова хавбека офіційний сайт УЄФА.

Реал із 6-ма очками очолює групу. Шахтар йде на 2-й позиції, маючи у своєму активі 4 пункти. У Селтіка 1 бал, а Лейпциг поки очок не заробляв.