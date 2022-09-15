Аллегрі: Ми впали психологічно за рахунку 1:2

Головний тренер туринців поділився враженнями після поразки від Бенфіки.

Головний тренер Ювентуса Макс Аллегрі поділився враженнями щодо поразки його команди від Бенфіки.

Нагадаємо, що туринці вели 1:0 вдома, але остаточно поступилися гостям з рахунком 1:2.

"Пояснень небагато: ми впали психологічно за рахунку 1:2. Тепер ми просто повинні працювати і робити крок за кроком, футбол завжди дає шанс відновитися. Такі моменти у футболі трапляються, ми повинні сприймати все з ясністю та спокоєм, знаючи, що ми не можемо програти дві гри поспіль у Лізі чемпіонів. Є багато причин, чому сьогоднішній вечір пройшов так, як він склався, тепер немає сенсу говорити про існуючі проблеми, тому що ми повинні знайти рішення, зігравши ще раз через чотири дні.

Треба сказати, що це делікатний момент у Лізі чемпіонів, тому що ми програли дві гри поспіль, а зі мною такого не траплялося 10 років. Зараз це складно, але все ще можна виправити. Мені нема в чому дорікнути хлопцям, ми всі повинні робити щось більше: не перестаратися, а робити. Свист заслужений, тому що ми програли вдома. Вболівальники були надзвичайними, тому що вони підтримували нас до кінця".

У спарці 3 та 4 турів Ювентус зіграє проти Маккабі.