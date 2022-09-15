Вікторія Пльзень
0
Інтер
2
13 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
2
Тоттенгем
0
13 вересня
19:45
Ліверпуль
2
Аякс
1
13 вересня
22:00
Баєр Леверкузен
2
Атлетіко
0
13 вересня
22:00
Порту
0
Брюгге
4
13 вересня
22:00
Баварія
2
Барселона
0
13 вересня
22:00
Марсель
0
Айнтрахт Франкфурт
1
13 вересня
22:00
Мілан
3
Динамо Загреб
1
14 вересня
19:45
Шахтар
1
Селтік
1
14 вересня
19:45
Рейнджерс
0
Наполі
3
14 вересня
22:00
Челсі
1
РБ Зальцбург
1
14 вересня
22:00
Реал Мадрид
2
РБ Лейпциг
0
14 вересня
22:00
Копенгаген
0
Севілья
0
14 вересня
22:00
Манчестер Сіті
2
Боруссія Дортмунд
1
14 вересня
22:00
Маккабі Хайфа
1
ПСЖ
3
14 вересня
22:00
Ювентус
1
Бенфіка
2
14 вересня
22:00
Баварія
-
Вікторія Пльзень
-
04 жовтня
19:45
Марсель
-
Спортінг Лісабон
-
04 жовтня
19:45
Ліверпуль
-
Рейнджерс
-
04 жовтня
22:00
Аякс
-
Наполі
-
04 жовтня
22:00
Брюгге
-
Атлетіко
-
04 жовтня
22:00
Порту
-
Баєр Леверкузен
-
04 жовтня
22:00
Інтер
-
Вікторія Пльзень
-
04 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Спортінг Лісабон
-
04 жовтня
22:00
Челсі
-
Мілан
-
05 жовтня
19:45
РБ Зальцбург
-
Динамо Загреб
-
05 жовтня
19:45
РБ Лейпциг
-
Селтік
-
05 жовтня
19:45
Реал Мадрид
-
Шахтар
-
05 жовтня
22:00
Севілья
-
Боруссія Дортмунд
-
05 жовтня
22:00
Манчестер Сіті
-
Копенгаген
-
05 жовтня
22:00
Бенфіка
-
ПСЖ
-
05 жовтня
22:00
Ювентус
-
Маккабі Хайфа
-
05 жовтня
22:00

Аллегрі: Ми впали психологічно за рахунку 1:2

15 вересня 2022

Массіміліано Аллегрі

Головний тренер туринців поділився враженнями після поразки від Бенфіки.

Головний тренер Ювентуса Макс Аллегрі поділився враженнями щодо поразки його команди від Бенфіки.

Нагадаємо, що туринці вели 1:0 вдома, але остаточно поступилися гостям з рахунком 1:2.

"Пояснень небагато: ми впали психологічно за рахунку 1:2. Тепер ми просто повинні працювати і робити крок за кроком, футбол завжди дає шанс відновитися. Такі моменти у футболі трапляються, ми повинні сприймати все з ясністю та спокоєм, знаючи, що ми не можемо програти дві гри поспіль у Лізі чемпіонів. Є багато причин, чому сьогоднішній вечір пройшов так, як він склався, тепер немає сенсу говорити про існуючі проблеми, тому що ми повинні знайти рішення, зігравши ще раз через чотири дні.

Треба сказати, що це делікатний момент у Лізі чемпіонів, тому що ми програли дві гри поспіль, а зі мною такого не траплялося 10 років. Зараз це складно, але все ще можна виправити. Мені нема в чому дорікнути хлопцям, ми всі повинні робити щось більше: не перестаратися, а робити. Свист заслужений, тому що ми програли вдома. Вболівальники були надзвичайними, тому що вони підтримували нас до кінця".

У спарці 3 та 4 турів Ювентус зіграє проти Маккабі.

команди
  Rambler's Top100