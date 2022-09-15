Вікторія Пльзень
0
Інтер
2
13 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
2
Тоттенгем
0
13 вересня
19:45
Ліверпуль
2
Аякс
1
13 вересня
22:00
Баєр Леверкузен
2
Атлетіко
0
13 вересня
22:00
Порту
0
Брюгге
4
13 вересня
22:00
Баварія
2
Барселона
0
13 вересня
22:00
Марсель
0
Айнтрахт Франкфурт
1
13 вересня
22:00
Мілан
3
Динамо Загреб
1
14 вересня
19:45
Шахтар
1
Селтік
1
14 вересня
19:45
Рейнджерс
0
Наполі
3
14 вересня
22:00
Челсі
1
РБ Зальцбург
1
14 вересня
22:00
Реал Мадрид
2
РБ Лейпциг
0
14 вересня
22:00
Копенгаген
0
Севілья
0
14 вересня
22:00
Манчестер Сіті
2
Боруссія Дортмунд
1
14 вересня
22:00
Маккабі Хайфа
1
ПСЖ
3
14 вересня
22:00
Ювентус
1
Бенфіка
2
14 вересня
22:00
Баварія
-
Вікторія Пльзень
-
04 жовтня
19:45
Марсель
-
Спортінг Лісабон
-
04 жовтня
19:45
Ліверпуль
-
Рейнджерс
-
04 жовтня
22:00
Аякс
-
Наполі
-
04 жовтня
22:00
Брюгге
-
Атлетіко
-
04 жовтня
22:00
Порту
-
Баєр Леверкузен
-
04 жовтня
22:00
Інтер
-
Вікторія Пльзень
-
04 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Спортінг Лісабон
-
04 жовтня
22:00
Челсі
-
Мілан
-
05 жовтня
19:45
РБ Зальцбург
-
Динамо Загреб
-
05 жовтня
19:45
РБ Лейпциг
-
Селтік
-
05 жовтня
19:45
Реал Мадрид
-
Шахтар
-
05 жовтня
22:00
Севілья
-
Боруссія Дортмунд
-
05 жовтня
22:00
Манчестер Сіті
-
Копенгаген
-
05 жовтня
22:00
Бенфіка
-
ПСЖ
-
05 жовтня
22:00
Ювентус
-
Маккабі Хайфа
-
05 жовтня
22:00

Терзич: Не вірю в те, що Джон Стоунз багато заб'є з такої самої позиції

15 вересня 2022

Терзич: Не вірю в те, що Джон Стоунз багато заб'є з такої самої позиції

Головний тренер "джмелів" шокований рішучістю центрального захисника Манчестер Сіті.

Головний тренер Борусії Дортмунд Едін Терзіч прокоментував поразку своєї команди у матчі Ліги чемпіонів Манчестер Сіті (1:2).

"Ось уже втретє ми чудово тут відіграли і тричі повертаємося додому з порожніми руками. Таке прийняти важко, оскільки хоча б одне очко хлопці сьогодні заслужили з огляду на те, як близько до фінального свистка вели у рахунку. Але в такі моменти просто бачиш рівень майстерності суперника.

Не вірю в те, що Джон Стоунз заб'є багато з такої ж позиції. Слідом за його ударом суперник удвічі посилив свої фланги, що є величезним компліментом для нас. У результаті все зводиться до рівня майстерності, яким володіє суперник, — він і відіграв сьогодні вирішальну роль", — наводить слова наставника DAZN.

Після двох турів Ман Сіті знаходиться на вершині квартету із шістьма балами. У Боруссії три очки, у Копенгагена та Севільї по одному балу.

команди
статті на тему:
Кевін де Брюйне, Getty Images 15 сентября 2022 Мбаппе та де Брюйне сперечатимуться за звання гравця тижня Ліги чемпіонів
Ліонель Мессі 15 сентября 2022 Мессі — перший гравець в історії Ліги чемпіонів, який забив 39 командам з 19 країн у турнірі
Ігор Йовічевіч і Ангелос Постекоглу 15 сентября 2022 Тренер Селтіка: Могли розраховувати на більше, забий ми ще один гол Шахтарю
  Rambler's Top100