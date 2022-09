Терзич: Не вірю в те, що Джон Стоунз багато заб'є з такої самої позиції

Головний тренер Борусії Дортмунд Едін Терзіч прокоментував поразку своєї команди у матчі Ліги чемпіонів Манчестер Сіті (1:2).

"Ось уже втретє ми чудово тут відіграли і тричі повертаємося додому з порожніми руками. Таке прийняти важко, оскільки хоча б одне очко хлопці сьогодні заслужили з огляду на те, як близько до фінального свистка вели у рахунку. Але в такі моменти просто бачиш рівень майстерності суперника.

Не вірю в те, що Джон Стоунз заб'є багато з такої ж позиції. Слідом за його ударом суперник удвічі посилив свої фланги, що є величезним компліментом для нас. У результаті все зводиться до рівня майстерності, яким володіє суперник, — він і відіграв сьогодні вирішальну роль", — наводить слова наставника DAZN.

