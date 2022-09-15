Гвардіола: Останнім часом вольові перемоги для нас стали звичними. Мені це не подобається

Коуч "містян" підсумував поєдинок Ліги чемпіонів.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував перемогу над Боруссією Дортмунд (2:1) у другому турі Ліги чемпіонів.

"Останнім часом вольові перемоги для нас стали звичними. Мені це не подобається. Сьогодні ми включали у грі не ту передачу. Не було агресії – пасивність. У той момент, коли ми змінили ритм разом з Філом Фоденом, Бернарду Сілвою та Хуліаном Альваресом, змінилася швидкість гри, і ми забили два чудові голи.

Я майже впевнений у тому, що за нашої гри в першому таймі Джону Стоунзу не вистачило би сміливості на такий удар, але в нас з'явилися імпульс і ігровий ритм. Це було надзвичайно – я дуже за нього радий.

Боруссія – незвичайна команда. Ми про це знали. А ось самі сьогодні були недостатньо гарні. Разом про те завжди доречно відчувати таку стійкість: вперед, вперед і лише вперед. Мати як альтернативу Хуліана Альвареса та Ерлінга Холанда у штрафному майданчику — таке спрацьовує", — цитує наставника офіційний сайт УЄФА.

Після двох турів Ман Сіті знаходиться на вершині квартету із шістьма балами. У Боруссії три очки, у Копенгагена та Севільї по одному балу.