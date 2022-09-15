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Гвардіола: Останнім часом вольові перемоги для нас стали звичними. Мені це не подобається

15 вересня 2022

ХОСЕП ГВАРДІОЛА, МАНЧЕСТЕР СІТІ

Коуч "містян" підсумував поєдинок Ліги чемпіонів.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував перемогу над Боруссією Дортмунд (2:1) у другому турі Ліги чемпіонів.

"Останнім часом вольові перемоги для нас стали звичними. Мені це не подобається. Сьогодні ми включали у грі не ту передачу. Не було агресії – пасивність. У той момент, коли ми змінили ритм разом з Філом Фоденом, Бернарду Сілвою та Хуліаном Альваресом, змінилася швидкість гри, і ми забили два чудові голи.

Я майже впевнений у тому, що за нашої гри в першому таймі Джону Стоунзу не вистачило би сміливості на такий удар, але в нас з'явилися імпульс і ігровий ритм. Це було надзвичайно – я дуже за нього радий.

Боруссія – незвичайна команда. Ми про це знали. А ось самі сьогодні були недостатньо гарні. Разом про те завжди доречно відчувати таку стійкість: вперед, вперед і лише вперед. Мати як альтернативу Хуліана Альвареса та Ерлінга Холанда у штрафному майданчику — таке спрацьовує", — цитує наставника офіційний сайт УЄФА.

Після двох турів Ман Сіті знаходиться на вершині квартету із шістьма балами. У Боруссії три очки, у Копенгагена та Севільї по одному балу.

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