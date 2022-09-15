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Маккабі Х — ПСЖ 1:3 Відео голів та огляд матчу

15 вересня 2022

Маккабі Х — ПСЖ, twitter.com/PSG_inside

Дивіться огляд гри Ліги чемпіонів на Football.ua.

У рамках другого туру Ліги чемпіонів УЄФА французький Парі Сен-Жермен мав наміри одноосібно захопити першість у квартеті H, зустрічаючись на чужому полі з ізраїльським Маккабі з Хайфи.

Менш статусний за чемпіонів Ліги 1 суперник несподівано вийшов уперед за рахунком посеред першого тайму, однак уже незабаром до справи взявся Ліонель Мессі, відігравши один м’яч.

Окрім того, уже поперерві аргентинець асистував ще й Кіліану Мбаппе, а вже під завісу гри черговим голом у сезоні відзначився бразилець Неймар.

Огляд матчу:

Маккабі Х — ПСЖ 1:3
Голи: Чері, 24 — Мессі, 37, Мбаппе, 69, Неймар, 88

Маккабі Х: Коен — Сундгрен (Сек, 55), Батубінсіка, Голдберг, Корню (Чібота, 90) — Чері, Лаві, Абу Фані, Ацілі (Давід, 76), Хазіза — П'єрро (Рукавиця, 90).

ПСЖ: Доннарумма — Данілу, Маркіньос, Рамос, Мендеш, Мукіеле (Хакімі, 83) — Вітінья (Руїс, 74), Верратті, Неймар (Солер, 90+1), Мессі — Мбаппе.

Попередження: Ацілі, Хазіза, Неймар.

Джерело: MEGOGO.

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