Індзагі: Знали, що не можна недооцінювати Вікторію Плзень

Коуч Інтера — про перші очки у Лізі чемпіонів.

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ліги чемпіонів проти Вікторії Плзень (2:0).

"Ми щасливі, бо знали, що не можна недооцінювати суперника і ми цього не зробили. Хлопці грали чудово, протягом усієї гри залишалися зосередженими. Після фінального свистка я їх привітав у роздягальні.

Нам довелося зіграти так багато матчів поспіль: це була наша третя гра за шість днів. Зараз ми залишилися без Лукаку, але є Джеко, і він грає так, що Лукаку може спокійно відновлюватись. Едін був класний сьогодні, як і всі його товариші по команді", — цитує наставника офіційний сайт УЄФА.

Після двох турів Барселона та Інтер мають по 3 очки, у Баварії – 6. Вікторія Плзень залишається з нулем у графі набраних балів.