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-
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22:00
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-
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-
04 жовтня
22:00
Брюгге
-
Атлетіко
-
04 жовтня
22:00
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-
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-
Динамо Загреб
-
05 жовтня
19:45
РБ Лейпциг
-
Селтік
-
05 жовтня
19:45
Реал Мадрид
-
Шахтар
-
05 жовтня
22:00
Севілья
-
Боруссія Дортмунд
-
05 жовтня
22:00
Манчестер Сіті
-
Копенгаген
-
05 жовтня
22:00
Бенфіка
-
ПСЖ
-
05 жовтня
22:00
Ювентус
-
Маккабі Хайфа
-
05 жовтня
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Індзагі: Знали, що не можна недооцінювати Вікторію Плзень

14 вересня 2022

Індзагі: Знали, що не можна недооцінювати Вікторію Плзень

Коуч Інтера — про перші очки у Лізі чемпіонів.

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ліги чемпіонів проти Вікторії Плзень (2:0).

"Ми щасливі, бо знали, що не можна недооцінювати суперника і ми цього не зробили. Хлопці грали чудово, протягом усієї гри залишалися зосередженими. Після фінального свистка я їх привітав у роздягальні.
Нам довелося зіграти так багато матчів поспіль: це була наша третя гра за шість днів. Зараз ми залишилися без Лукаку, але є Джеко, і він грає так, що Лукаку може спокійно відновлюватись. Едін був класний сьогодні, як і всі його товариші по команді", — цитує наставника офіційний сайт УЄФА.

Після двох турів Барселона та Інтер мають по 3 очки, у Баварії – 6. Вікторія Плзень залишається з нулем у графі набраних балів.

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