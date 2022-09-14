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-
04 жовтня
22:00
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-
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-
04 жовтня
22:00
Брюгге
-
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-
04 жовтня
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-
Динамо Загреб
-
05 жовтня
19:45
РБ Лейпциг
-
Селтік
-
05 жовтня
19:45
Реал Мадрид
-
Шахтар
-
05 жовтня
22:00
Севілья
-
Боруссія Дортмунд
-
05 жовтня
22:00
Манчестер Сіті
-
Копенгаген
-
05 жовтня
22:00
Бенфіка
-
ПСЖ
-
05 жовтня
22:00
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-
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Педрі — про поразку Баварії: Такий результат не відображає дійсного перебігу зустрічі

14 вересня 2022

Педрі і Кімміх, офіційний сайт УЄФА

Іспанський півзахисник висловився після неприємної поразки у Лізі чемпіонів.

Півзахисник Барселони Педрі прокоментував поразку Баварії (0:2) у матчі Ліги чемпіонів.

"Такий результат не відбиває дійсного ходу зустрічі. За нашою грою ми заслуговували на перерву більшу, ніж 0:0. Ми мали змогу вийти вперед.

Але, звичайно ж, доводиться платити, якщо втрачаєш свій шанс у грі з таким серйозним супротивником. Він вийшов уперед завдяки нашій помилці з розбором гравців під час подачі кутового. Зараз час для того, щоб розібратися в цьому, не забуваючи при цьому, як добре ми грали в першому таймі", — цитує хавбека офіційний сайт УЄФА.

Після двох турів Барселона та Інтер мають по 3 очки, у Баварії – 6. Вікторія Плзень залишається з нулем у графі набраних балів.

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