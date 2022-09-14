Анйтрахт зробив заяву щодо нацистських жестів фанатів під час матчу з Марселем

Фанати німецького клубу демонстрували жест, схожий на нацистське вітання.

Німецький Айнтрахт на своєму офіційному сайті виступив із заявою з приводу інциденту перед матчем другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Марселя.

Перед матчем, який виграв Айнтрахт (1:0) у гостях, деякі вболівальники німецького клубу демонстрували жест, який дуже нагадує нацистське вітання.

"Айнтрахт выступает за терпимость и разнообразие, и занимает четкую позицию в борьбе с расизмом, антисемитизмом и дискриминацией.

Клуб явно дистанцируется от единичного инцидента в преддверии матча Лиги чемпионов между Марселем и Айнтрахтом, в котором был показан жест, который можно было бы понять как "гитлеровский салют". Антисемитские идеи резко контрастируют с однозначными и непоколебимыми ценностями клуба и его корней.

Людина, яка була на відео, повідомила про себе представникам фан-руху Айнтрахта під час першого тайму і категорично спростувала звинувачення в антисемітських намірах. Айнтрахт детально вивчить цю ситуацію і версію цієї особи", - йдеться у заяві німецького клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Марсель — Айнтрахт.