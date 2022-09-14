Айнтрахт Ф здолав Марсель

Завершився матч Ліги чемпіонів.

Айнтрахт Ф у рамках поєдинку другого туру групового етапу Ліги чемпіонів вирушив у гості до Марселя та здобув перемогу.

Три очки німецькій команді приніс точний удар Ліндстрема наприкінці першої половини гри.

Марсель так і не зміг відновити паритет за час, що залишився. Французи – єдина команда квартету, яка так і не набрала очки.

Марсель — Айнтрахт Ф 0:1

Гол: Ліндстрем, 43

Марсель: Лопес — Клос, Колашинац (Каборе, 83), Байї (Гендузі, 65), Балерді, Нуну Тавареш — Пайєт (Юндер, 60), Верету, Ронжье, Жерсон (Харіт, 59) — Санчес (Суарес, 59).

Айнтрахт Ф: Трапп — Хасебе, Ндіка, Тута, Якіч (Чендлер, 79) — Гетце (Роде, 71), Соу, Камада (Ебімбе, 88) — Ліндстрем (Борре, 79), Коло-Муані (Аларіо, 88), Кнауфф.