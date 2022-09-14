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-
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22:00
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-
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-
04 жовтня
22:00
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05 жовтня
19:45
Реал Мадрид
-
Шахтар
-
05 жовтня
22:00
Севілья
-
Боруссія Дортмунд
-
05 жовтня
22:00
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-
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-
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Марсель — Айнтрахт Ф 0:1 Відео голу та огляд матчу

14 вересня 2022

Марсель — Айнтрахт Ф, twitter.com/Eintracht

Дивіться огляд гри Ліги чемпіонів на Football.ua.

У доволі рівній за складом учасників групі D Ліги чемпіонів УЄФА французький Марсель не може здобути очок уже два тури поспіль.

Цього разу команда Ігора Тудора зазнала поразки під час спроби протистояти франкфуртському Айнтрахту на власному полі, хоча й більше тримала м’яч під власним контролем.

Однак володіння — єдиний показник, за яким у "провансальців" зберігалась перевага цього вечора, тоді як за всіма іншими даними суперники значно переважали господарів.

Власне, Айнтрахт відкрив рахунок під завісу першого тайму, і цього голу в підсумку вистачило для підсумкового успіху.

Огляд матчу:

Марсель — Айнтрахт Ф 0:1
Гол: Ліндстрем, 43

Марсель: Лопес — Клос, Колашинац (Каборе, 83), Байї (Гендузі, 65), Балерді, Нуну Тавареш — Пайєт (Юндер, 60), Верету, Ронжье, Жерсон (Харіт, 59) — Санчес (Суарес, 59).

Айнтрахт Ф: Трапп — Хасебе, Ндіка, Тута, Якіч (Чендлер, 79) — Гетце (Роде, 71), Соу, Камада (Ебімбе, 88) — Ліндстрем (Борре, 79), Коло-Муані (Аларіо, 88), Кнауфф.

Джерело: MEGOGO.
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