Через смерть Єлизавети II гімн Ліги чемпіонів не пролунає перед матчами у Великій Британії

У Великій Британії жалоба через смерть Її Величності.

Гімн Ліги чемпіонів не лунатиме на матчах цього тижня. Ідеться про поєдинки, які пройдуть на території Великобританії. Про це повідомляє журналіст The Telegraph Бен Рамсбі.

Причина такого рішення — жалоба в країні у зв'язку зі смертю королеви Єлизавети II.

Матчі ЛЧ у Великій Британії на цьому тижні:

– 13 вересня. Ліверпуль – Аякс;

– 14 вересня. Челсі — Зальцбург;

– 14 вересня. Манчестер Сіті – Боруссія Дортмунд;

– 14 вересня. Рейнджерс – Наполі.

Раніше ми писали, що матч Арсенал — ПСВ відкладено через брак поліціянтів перед похороном Єлизавети ІІ.