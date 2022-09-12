Через смерть Єлизавети II гімн Ліги чемпіонів не пролунає перед матчами у Великій Британії

Гімн Ліги чемпіонів не лунатиме на матчах цього тижня. Ідеться про поєдинки, які пройдуть на території Великобританії. Про це повідомляє журналіст The Telegraph Бен Рамсбі.
Причина такого рішення — жалоба в країні у зв'язку зі смертю королеви Єлизавети II.
Матчі ЛЧ у Великій Британії на цьому тижні:
– 13 вересня. Ліверпуль – Аякс;
– 14 вересня. Челсі — Зальцбург;
– 14 вересня. Манчестер Сіті – Боруссія Дортмунд;
– 14 вересня. Рейнджерс – Наполі.
Раніше ми писали, що матч Арсенал — ПСВ відкладено через брак поліціянтів перед похороном Єлизавети ІІ.