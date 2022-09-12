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1
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22:00
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22:00
Тоттенгем
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Марсель
0
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22:00
Вікторія Пльзень
-
Інтер
-
13 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
-
Тоттенгем
-
13 вересня
19:45
Ліверпуль
-
Аякс
-
13 вересня
22:00
Рейнджерс
-
Наполі
-
13 вересня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Атлетіко
-
13 вересня
22:00
Порту
-
Брюгге
-
13 вересня
22:00
Баварія
-
Барселона
-
13 вересня
22:00
Марсель
-
Айнтрахт Франкфурт
-
13 вересня
22:00
Мілан
-
Динамо Загреб
-
14 вересня
19:45
Шахтар
-
Селтік
-
14 вересня
19:45
Челсі
-
РБ Зальцбург
-
14 вересня
22:00
Реал Мадрид
-
РБ Лейпциг
-
14 вересня
22:00
Копенгаген
-
Севілья
-
14 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Боруссія Дортмунд
-
14 вересня
22:00
Маккабі Хайфа
-
ПСЖ
-
14 вересня
22:00
Ювентус
-
Бенфіка
-
14 вересня
22:00

Через смерть Єлизавети II гімн Ліги чемпіонів не пролунає перед матчами у Великій Британії

12 вересня 2022

Через смерть Єлизавети II гімн Ліги чемпіонів не пролунає перед матчами у Великій Британії

У Великій Британії жалоба через смерть Її Величності.

Гімн Ліги чемпіонів не лунатиме на матчах цього тижня. Ідеться про поєдинки, які пройдуть на території Великобританії. Про це повідомляє журналіст The Telegraph Бен Рамсбі.

Причина такого рішення — жалоба в країні у зв'язку зі смертю королеви Єлизавети II.

Матчі ЛЧ у Великій Британії на цьому тижні:
13 вересня. Ліверпуль – Аякс;
– 14 вересня. Челсі — Зальцбург;
– 14 вересня. Манчестер Сіті – Боруссія Дортмунд;
– 14 вересня. Рейнджерс – Наполі.

Раніше ми писали, що матч Арсенал — ПСВ відкладено через брак поліціянтів перед похороном Єлизавети ІІ.

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