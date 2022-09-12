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13 вересня
22:00
Рейнджерс
-
Наполі
-
13 вересня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Атлетіко
-
13 вересня
22:00
Порту
-
Брюгге
-
13 вересня
22:00
Баварія
-
Барселона
-
13 вересня
22:00
Марсель
-
Айнтрахт Франкфурт
-
13 вересня
22:00
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-
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-
14 вересня
19:45
Челсі
-
РБ Зальцбург
-
14 вересня
22:00
Реал Мадрид
-
РБ Лейпциг
-
14 вересня
22:00
Копенгаген
-
Севілья
-
14 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Боруссія Дортмунд
-
14 вересня
22:00
Маккабі Хайфа
-
ПСЖ
-
14 вересня
22:00
Ювентус
-
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-
14 вересня
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Юрген Клопп: Ми самі довели себе до цієї ситуації

12 вересня 2022

Юрген Клопп: Ми самі довели себе до цієї ситуації

Німецький тренер висловився напередодні матчу з Аяксом у Лізі чемпіонів.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поспілкувався із журналістами перед матчем 2-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти Аякса.

"Мені не потрібно було багато говорити з гравцями після Наполі. Вони самі все розуміють. Ми самі довели себе до цієї ситуації. Кожен хотів розібратися сам. Нема структури. У нас було чотири чи п'ять днів для цього. Не для того, щоб збити гравців з ніг, просто переконатися, де ми зараз знаходимося. Це відправна точка для нас, щоб разом розв'язувати проблеми на полі", – цитує Клоппа офіційний сайт УЄФА.

Матч Ліверпуль – Аякс відбудеться 13 вересня на Енфілді. Стартовий свисток пролунає о 22:00. Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.

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