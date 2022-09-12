Юрген Клопп: Ми самі довели себе до цієї ситуації

Німецький тренер висловився напередодні матчу з Аяксом у Лізі чемпіонів.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поспілкувався із журналістами перед матчем 2-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти Аякса.

"Мені не потрібно було багато говорити з гравцями після Наполі. Вони самі все розуміють. Ми самі довели себе до цієї ситуації. Кожен хотів розібратися сам. Нема структури. У нас було чотири чи п'ять днів для цього. Не для того, щоб збити гравців з ніг, просто переконатися, де ми зараз знаходимося. Це відправна точка для нас, щоб разом розв'язувати проблеми на полі", – цитує Клоппа офіційний сайт УЄФА.

Матч Ліверпуль – Аякс відбудеться 13 вересня на Енфілді. Стартовий свисток пролунає о 22:00. Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.