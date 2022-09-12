Хаві: Перемога над Баварією стане для нас великим досягненням

Коуч Барселони — про поєдинок у Лізі чемпіонів.

Головний тренер Барселони Хаві висловився напередодні поєдинку проти Баварії у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

"Завтрашній результат нічого не змінить – виграємо ми, зіграємо внічию чи програємо. Ми не можемо робити жодних висновків на основі однієї гри, але перемога тут стане для нас великим досягненням.

Ми працюємо разом упродовж дев'яти місяців, і ми бачимо, що можемо конкурувати з Баварією", — цитує Хаві офіційний сайт УЄФА.

Матч Баварія – Барселона відбудеться 13 вересня у Мюнхені. Старт поєдинку – о 22:00. Слідкувати за розвитком подій можна в онлайн-трансляції на Football.ua.