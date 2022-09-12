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13 вересня
22:00
Рейнджерс
-
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-
13 вересня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Атлетіко
-
13 вересня
22:00
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-
Брюгге
-
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-
РБ Зальцбург
-
14 вересня
22:00
Реал Мадрид
-
РБ Лейпциг
-
14 вересня
22:00
Копенгаген
-
Севілья
-
14 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Боруссія Дортмунд
-
14 вересня
22:00
Маккабі Хайфа
-
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-
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Хаві: Перемога над Баварією стане для нас великим досягненням

12 вересня 2022

Хаві, офіційний сайт УЄФА

Коуч Барселони — про поєдинок у Лізі чемпіонів.

Головний тренер Барселони Хаві висловився напередодні поєдинку проти Баварії у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

"Завтрашній результат нічого не змінить – виграємо ми, зіграємо внічию чи програємо. Ми не можемо робити жодних висновків на основі однієї гри, але перемога тут стане для нас великим досягненням.

Ми працюємо разом упродовж дев'яти місяців, і ми бачимо, що можемо конкурувати з Баварією", — цитує Хаві офіційний сайт УЄФА.

Матч Баварія – Барселона відбудеться 13 вересня у Мюнхені. Старт поєдинку – о 22:00. Слідкувати за розвитком подій можна в онлайн-трансляції на Football.ua.

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