Ліга чемпіонів. Група Е. Напередодні

06 вересня 2022

Ліга чемпіонів. Група Е. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчів передостаннього туру групового етапу Ліги чемпіонів групи E.

Груповий етап нового розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА стартує сьогодні, 6 вересня, низкою цікавих поєдинків. У рамках групи E увечері на нас чекають два протистояння: спочатку загребське Динамо прийме на своєму полі лондонський Челсі, а пізніше на австрійський Зальцбург чекає домашня зустріч з італійським Міланом.

ДИНАМО ЗАГРЕБ — ЧЕЛСІ

ВІВТОРОК, 6 ВЕРЕСНЯ, 19:45. СТАДІОН МАКСИМІР, ЗАГРЕБ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІШТВАН КОВАЧ (РУМУНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Розширений анонс матчу Динамо Загреб — Челсі можна окремо прочитати на нашому сайті за цим посиланням.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Динамо Загреб: Лівакович — Ристовські, Шутало, Періч, Любічіч — Адемі, Мішич — Іванушець, Батурина, Оршич — Петкович

Челсі: Кепа — Чалоба, Кулібалі, Фофана — Джеймс, Жоржіньо, Ковачич, Чілвелл — Маунт, Стерлінг, Гаверц

Не зіграють: Шутало — Канте
Під питанням: Менало — Обамеянг, Менді

footballпрогноз 0:1

ЗАЛЬЦБУРГ — МІЛАН

ВІВТОРОК, 6 ВЕРЕСНЯ, 22:00. РЕД БУЛЛ АРЕНА, ЗАЛЬЦБУРГ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СРДЖАН ЙОВАНОВИЧ (СЕРБІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

У домінуванні РБ Зальцбурга на внутрішній арені жодних сумнівів бути не може. Також ніхто не сумнівається, що система "биків" вміє виховувати якісних гравців, особливо атакуючого плану, які згодом опиняються у топових чемпіонатах. Австрійський гранд побудував чудову систему, що спирається на бізнес-складову. Гравці, що розкрилися, йдуть — приходять молодші, а в силі Зальцбург не втрачає. До речі, зараз за "биків" на постійній основі виступає вже колишній 23-річний нападник донецького Шахтаря Фернандо, який був покликаний замінити в Австрії Каріма Адеємі після трансферу до Дортмунда — поки бразильцю успішно це вдається (8 матчів, 4 голи, 4 асисти).

Мілан, у свою чергу, минулого сезону вперше за останні 11 років став чемпіоном Італії, а тепер спробує зробити наступний крок уперед і досягти успіху на європейській арені. Поки справи "росонері" у Серії А йдуть непогано — після п'яти турів команда йде на третьому місці, відстаючи від лідируючої Аталанти лише на два очки. Більше того, не забуваємо, що у своєму останньому матчі Мілан у принциповому протистоянні обіграв Інтер із рахунком 3:2. Особливу увагу, як і раніше, потрібно приділяти молодому Рафаелю Леау та нестаріючому Олів'є Жиру.

За версією букмекерських компаній, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Стефано Піолі. Так, на перемогу Мілана пропонується коефіцієнт 2,06, тоді як потенційний успіх Зальцбурга оцінюється показником 3,60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,65.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Зальцбург: Кен — Дедіч, Солі, Вебер, Ульмер — Зайвальд — Капальдо, Камері, Кьєргор — Окафор, Фернандо

Мілан: Меньян — Калабрія, Калулу, Томорі, Тео Ернандес — Тоналі, Беннасер — Мессіас, де Кетеларе, Леау; Жиру

Не зіграють: Дьямбу, Койта, Омореги, Пентковські, Тиджані Ребіч
Під питанням: Сучич — ...

ПОТОЧНА ФОРМА

footballпрогноз 1:2

 

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