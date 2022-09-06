Ліга чемпіонів. Група Е. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчів передостаннього туру групового етапу Ліги чемпіонів групи E.

Груповий етап нового розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА стартує сьогодні, 6 вересня, низкою цікавих поєдинків. У рамках групи E увечері на нас чекають два протистояння: спочатку загребське Динамо прийме на своєму полі лондонський Челсі, а пізніше на австрійський Зальцбург чекає домашня зустріч з італійським Міланом.

ВІВТОРОК, 6 ВЕРЕСНЯ, 19:45. СТАДІОН МАКСИМІР, ЗАГРЕБ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІШТВАН КОВАЧ (РУМУНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Розширений анонс матчу Динамо Загреб — Челсі можна окремо прочитати на нашому сайті за цим посиланням.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Динамо Загреб: Лівакович — Ристовські, Шутало, Періч, Любічіч — Адемі, Мішич — Іванушець, Батурина, Оршич — Петкович

Челсі: Кепа — Чалоба, Кулібалі, Фофана — Джеймс, Жоржіньо, Ковачич, Чілвелл — Маунт, Стерлінг, Гаверц

Не зіграють: Шутало — Канте

Під питанням: Менало — Обамеянг, Менді

прогноз 0:1

ВІВТОРОК, 6 ВЕРЕСНЯ, 22:00. РЕД БУЛЛ АРЕНА, ЗАЛЬЦБУРГ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СРДЖАН ЙОВАНОВИЧ (СЕРБІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

У домінуванні РБ Зальцбурга на внутрішній арені жодних сумнівів бути не може. Також ніхто не сумнівається, що система "биків" вміє виховувати якісних гравців, особливо атакуючого плану, які згодом опиняються у топових чемпіонатах. Австрійський гранд побудував чудову систему, що спирається на бізнес-складову. Гравці, що розкрилися, йдуть — приходять молодші, а в силі Зальцбург не втрачає. До речі, зараз за "биків" на постійній основі виступає вже колишній 23-річний нападник донецького Шахтаря Фернандо, який був покликаний замінити в Австрії Каріма Адеємі після трансферу до Дортмунда — поки бразильцю успішно це вдається (8 матчів, 4 голи, 4 асисти).

Мілан, у свою чергу, минулого сезону вперше за останні 11 років став чемпіоном Італії, а тепер спробує зробити наступний крок уперед і досягти успіху на європейській арені. Поки справи "росонері" у Серії А йдуть непогано — після п'яти турів команда йде на третьому місці, відстаючи від лідируючої Аталанти лише на два очки. Більше того, не забуваємо, що у своєму останньому матчі Мілан у принциповому протистоянні обіграв Інтер із рахунком 3:2. Особливу увагу, як і раніше, потрібно приділяти молодому Рафаелю Леау та нестаріючому Олів'є Жиру.

За версією букмекерських компаній, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Стефано Піолі. Так, на перемогу Мілана пропонується коефіцієнт 2,06, тоді як потенційний успіх Зальцбурга оцінюється показником 3,60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,65.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Зальцбург: Кен — Дедіч, Солі, Вебер, Ульмер — Зайвальд — Капальдо, Камері, Кьєргор — Окафор, Фернандо

Мілан: Меньян — Калабрія, Калулу, Томорі, Тео Ернандес — Тоналі, Беннасер — Мессіас, де Кетеларе, Леау; Жиру

Не зіграють: Дьямбу, Койта, Омореги, Пентковські, Тиджані — Ребіч

Під питанням: Сучич — ...

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