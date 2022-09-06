Динамо Загреб — Челсі. Напередодні

Football.ua за підтримки Parimatch Ukraine представляє до вашої уваги анонс майбутнього матчу лондонського Челсі в рамках групового етапу Ліги чемпіонів.

У рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів у Хорватії на нас чекає очне протистояння між загребським Динамо та лондонським Челсі, які разом із Міланом та Зальцбургом є представниками квартету E.

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ВІВТОРОК, 6 ВЕРЕСНЯ, 19:45. СТАДІОН МАКСИМІР, ЗАГРЕБ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІШТВАН КОВАЧ (РУМУНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Челсі досить невдало розпочав новий сезон англійської Прем'єр-ліги, що насправді важко назвати великою несподіванкою. Томас Тухель ще під час передсезонного збору публічно заявляв, що його команда навряд чи буде повністю готова до перших матчів АПЛ, після чого "сині" активно працювали над вхідними та вихідними трансферами гравців аж до закриття трансферного вікна.

Якщо раніше головною проблемою Челсі вважалася позиційна атака, що в підсумку виливалося в досить скромні показники результативності Кая Гаверца та Тімо Вернера на тлі їхніх успіхів у Бундеслізі, то цього літа лондонському клубу довелося практично з нуля будувати нову лінію оборони. На тлі цього Челсі зараз задовольняється лише шостим місцем у таблиці АПЛ, а піднятися туди вдалося завдяки неоднозначній перемозі над Вест Гемом в останньому матчі. Зрозуміло, що за рахунок Ліги чемпіонів "сині" спробують дещо реабілітуватися за свої останні невдачі, а якщо це були удачі — досить непереконливі.

Перший суперник Челсі у груповому етапі Ліги чемпіонів, загребське Динамо, насамперед славиться своїми талантами та багаторічним домінуванням на внутрішній арені. Серед продуктів академії хорватів багато хто відразу ж назвуть хавбека Реала та володаря Золотого м'яча Луку Модріча. Втім, серед вихованців Динамо З також числиться один нинішній гравець Челсі — Матео Ковачич. І, з огляду на нинішню непереконливу гру лондонців, здається, що хорватський гранд не має стати для них легкою прогулянкою. Ще більше в цьому починаєш переконуватися, знаючи про вражаючу домашню серію Динамо Загреб без поразок, яка триває вже 19 матчів поспіль (16 перемог та 3 нічиї).

За версією компанії Parimatch Ukraine, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Томаса Тухеля. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 1,52, тоді як потенційний успіх Динамо Загреб оцінюється показником 6,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,50.

Проект реалізовано за підтримки партнера Parimatch Ukraine.

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ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Динамо Загреб: Лівакович — Ристовські, Шутало, Періч, Любічіч — Адемі, Мішич — Іванушець, Батурина, Оршич — Петкович

Челсі: Кепа — Чалоба, Кулібалі, Фофана — Джеймс, Жоржіньо, Ковачич, Чілвелл — Маунт, Стерлінг, Гаверц

Не зіграють: Шутало — Канте

Під питанням: Менало — Обамеянг, Менді

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ЦІКАВІ ФАКТИ

- Півзахисник Челсі Матео Ковачич на старті кар'єри шість років провів у системі загребського Динамо. Хорват відзначився у дебютному матчі за першу команду у 2010 році, забивши у віці 16 років та 198 днів.

- Динамо Загреб не програє вдома цього сезону, але пропускає бодай один м'яч в кожній грі.

- У п'яти з останніх шести ігор Челсі в Лізі чемпіонів було забито як мінім три голи.