Стала відома заявка Лейпцига на груповий етап Ліги чемпіонів

На офіційному сайті УЄФА з'явилася заявка Лейпцига на груповий етап Ліги чемпіонів.
До списку команди Доменіко Тедеско потрапили 25 футболістів.
Воротарі: Гулачі, Бласвіх, Нікіш, Шліх.
Захисники: Сімакан, Орбан, Клостерманн, Раум, Хальстенберг, Ба, Гвардіол, Діалло, Хенрікс.
Півзахисники: Айдара, Собослаї, Нкунку, Шлагер, Лаймер, Кампль.
Нападники: Ольмо, Поульсен, Форсберг, Вернер, Сілва, Новоа.
"Червоні бики" стануть першим суперником Шахтаря у групі цьогорічної Ліги чемпіонів. Принаймні у першому поєдинку через пошкодження проти "гірників" не зіграє Дані Ольмо.
Матч відбудеться 6 вересня у Німеччині. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.