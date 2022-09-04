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Стала відома заявка Лейпцига на груповий етап Ліги чемпіонів

04 вересня 2022

РБ Лейпциг

На офіційному сайті УЄФА з'явилася заявка Лейпцига на груповий етап Ліги чемпіонів.

До списку команди Доменіко Тедеско потрапили 25 футболістів.

Воротарі: Гулачі, Бласвіх, Нікіш, Шліх.

Захисники: Сімакан, Орбан, Клостерманн, Раум, Хальстенберг, Ба, Гвардіол, Діалло, Хенрікс.

Півзахисники: Айдара, Собослаї, Нкунку, Шлагер, Лаймер, Кампль.

Нападники: Ольмо, Поульсен, Форсберг, Вернер, Сілва, Новоа.

"Червоні бики" стануть першим суперником Шахтаря у групі цьогорічної Ліги чемпіонів. Принаймні у першому поєдинку через пошкодження проти "гірників" не зіграє Дані Ольмо.

Матч відбудеться 6 вересня у Німеччині. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

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