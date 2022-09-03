Стрічка новин

15:10

Шахтар оголосив заявку на груповий етап Ліги чемпіонів

22:57

Йовічевіч — про матч із Лейпцигом: Один Нкунку коштує як вся наша команда, але у футболі все можливо

10:32

Став відомий розклад Шахтаря у Лізі чемпіонів

22:03

Суркіс: Динамо над Бенфікою могла б сприйнятися так само, як перемога Усика над Джошуа

13:20

Терзич: Ми отримали не найлегші команди з кожного кошика

12:56

Директор Реала: Ми дуже добре знаємо Шахтар

11:59

Анчелотті: Потрібно поважати інші команди в групі так само, як вони поважають Реал

09:39

Бензема: Вперше отримую цю нагороду, але найголовніше — вигравати трофеї з командою

08:38

Ноєр: Барселона та Інтер — це яскрава вивіска на груповому етапі

22:42

Нагельсманн: У всіх, звичайно ж, на слуху історія з Левандовські