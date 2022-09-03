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Шахтар оголосив заявку на груповий етап Ліги чемпіонів

03 вересня 2022

МИХАЙЛО МУДРИК, GETTY IMAGES

До списку потрапили 27 футболістів.

Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті опублікував заявку на участь у груповому етапі Ліги чемпіонів.

До списку команди Ігора Йовічевіча потрапили 27 футболістів.

Воротарі: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубін.

Захисники: Кривцов, Бондар, Михайліченко, Матвієнко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козік.

Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Криськів, Джурасек, Бондаренко, Очеретько, Петряк.

Нападники: Траоре, Сікан, Кулаков, Топалов.

Нагадаємо, у групі Ліги чемпіонів "гірники" зіграють проти Реала, Лейпцига та Селтіка.

Перша гра пройде 6 вересня проти Лейпцигу у Німеччині. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Источник: ФК Шахтер (Донецк)

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