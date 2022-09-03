Шахтар оголосив заявку на груповий етап Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті опублікував заявку на участь у груповому етапі Ліги чемпіонів.
До списку команди Ігора Йовічевіча потрапили 27 футболістів.
Воротарі: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубін.
Захисники: Кривцов, Бондар, Михайліченко, Матвієнко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козік.
Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Криськів, Джурасек, Бондаренко, Очеретько, Петряк.
Нападники: Траоре, Сікан, Кулаков, Топалов.
Нагадаємо, у групі Ліги чемпіонів "гірники" зіграють проти Реала, Лейпцига та Селтіка.
Перша гра пройде 6 вересня проти Лейпцигу у Німеччині. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.