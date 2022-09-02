Йовічевіч — про матч із Лейпцигом: Один Нкунку коштує як вся наша команда, але у футболі все можливо

Коуч Шахтаря висловився про майбутню гру в Лізі чемпіонів.

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч прокоментував майбутній матч Ліги чемпіонів проти Лейпцига.

"Це великий виклик для нас. Немає досвіду гри у Лізі чемпіонів, але є мрія. І ми зробимо все можливе, щоб виграти цей матч.

Знаємо, що і бюджет, і фінанси на їхньому боці: один Нкунку коштує як вся наша команда. Але у футболі все можливо.

Є 90 хвилин і вони повинні довести, що краще нас в цей день. У футболі важливі емоції, і ми отримуватимемо кайф, битимемося за Шахтар, сподіватимемося і робитимемо все можливе для перемоги", — наводить слова хорвата ПРОФУТБОЛ Digital.

Матч Лейпциг — Шахтар відбудеться 6 вересня о 22:00 на стадіоні Ред Булл Арена.