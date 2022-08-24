Отаменді: Бенфіка сподівається, що для неї цей сезон буде чудовим

Капітан Бенфіки поділився враженнями від виходу до Ліги чемпіонів УЄФА.

Лісабонська Бенфіка виграла й домашню частину двоматчевої дуелі проти київського Динамо в рамках плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА (3:0), завдяки чому здобула путівку до групового етапу змагань.

Бенфіка — Динамо Київ 3:0 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри захисник та капітан "орлів" Ніколас Отаменді, на рахунку якого перший гол команди звітного вечора, поділився враженнями від перебування на полі.

"Ми знали про важливість і масштабність цієї гри, бо ми грали перед рідними вболівальниками на тлі переваги після першої зустрічі. Однак, незважаючи на це, ми завжди намагалися нав’язати свою гру суперникам, бути терплячими, і не губити зайвий раз м’ячі.

Нам удалось відкрити рахунок у першому таймі, що в підсумку дало нам певний спокій, аби надалі ми могли контролювати решту гри.

Інтенсивність, із якою ми тренувались протягом цього тижня, була важливою, щоб безпосередньо під час гри та виконувати все те, що вимагає від нас тренер.

Зараз ми намагаємося виправляти наші попередні помилки, аби грати якомого кращим чином, виключно на перемогу. Дуже важливо при цьому, щоб ми завжди підтримували позитивний і переможний менталітет.

Ми сподіваємося, що це буде чудовий сезон для нашої команди", — заявив аргентинський виконавець.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться 25 серпня в Стамбулі. Початок о 19:00 за Києвом.