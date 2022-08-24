Шмідт: Мене не здивувало те, як сьогодні виглядала Бенфіка

Керманич Бенфіки поділився враженнями від виходу до Ліги чемпіонів УЄФА.

Напередодні лісабонській Бенфіці вдалось здобути перемогу над київським Динамо за підсумками матчу-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА (3:0).

Бенфіка — Динамо Київ 3:0 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри головний тренер "орлів" Рогер Шмідт поділився враженнями від побаченого на полі.

"Я радий не тільки тому, що ми вийшли в груповий етап Ліги чемпіонів, але і тому, як ми грали. Ми були гарним колективом, який заслужив грати в Лізі чемпіонів.

Нам вдалось продемонструвати належний рівень мотивації в гравців, які розуміли, чого саме вони хочуть досягти. Це був відмінний вечір для нас! Ми показали вболівальникам, що наша мотивація вийти в Лігу чемпіонів була дуже високою.

Гравці показали, що вони можуть витримувати тиск, спрямований на них. Відбіркові раунди ніколи не бувають легкими, проте ми контролювали гру дуже добре в другому таймі. Тепер ми чекаємо, з нетерпінням чекаємо прийдешніх місяців і з великою впевненістю у власних силах.

Наші гравці пов’язані між собою, мають чудовий дух та грають із великим натхненням! Вони закохані в те, що роблять, і навіть ті, хто не грає, намагаються підтримати тих, хто грає.

Атмосфера на стадіоні була фантастичною. Уболівальники завжди наполягають на успіхах команді, і я бачу велику єдність і зв’язок між усіма нами. Я дуже впевнений у гравцях і команді, але у футболі всяке може статися.

Кваліфікаційний раунд є завжди складним, це фактично фінал уже на початку сезону, тому ми повинні виграти в цих ігри.

Я радий за гравців і за вболівальників, вони були фантастичними, вони заслуговують грати в Лізі чемпіонів. Я радий за президента, він несе велику відповідальність і заслуговує на участь у Лізі чемпіонів. Він дуже наполегливо працює.

Потрапити в Лігу чемпіонів — це не тільки гроші. Звичайно, вони теж дуже важливі, хоча й сума, яку ми можемо отримати в підсумку, є доволі варіативною. Але грати в Лізі чемпіонів це завжди особливе відчуття, у нас є ще два тижні перед початком змагань, тому подивимось, що зараз відбувається на трансферному ринку.

Травма Гонсалу Рамуша, яка призвела до його заміни? Здається, вона не така серйозна, як здавалося. Було два порізи на обличчі, знадобилося близько 15 швів, я запитав його, як він себе почуває, і він сказав мені він у порядку, тому гратиме наступної суботи проти Боавішти. Аналіз гри Енцо? Він є ключовим гравцем для нас, він дуже молодий, але він уже задає темп нашій грі та приймає дуже слушні рішення! Він дуже важливий гравець для нас.

Ми почали грати зі стартовим свистком, і з самого початку я побачив, що у гравців була велика мотивація, я бачив раніше і продовжую спостерігати зараз великий професіоналізм із їхнього боку. Мене не здивувало те, як сьогодні виглядала Бенфіка.

У нас було чітке уявлення про наші можливості. Ми почали вигравати ще під час передсезонних ігор проти гідних суперників, і зуміли перенести це на офіційні матчі.

Бенфіці вдається грати в технічний і тактичний футбол, у нас чудова індивідуальна якість і чудова команда. Я завжди думаю, що ми маємо йти від матчу до матчу, а не думати над послідовністю ігор.

Сьогодні нам удалось забивати голи, створювати моменти, грати в атакувальний футбол, але нам також удалось і добре захищатись. Ми не даємо суперників багато шансів забити. Тепер, наступної суботи, проти Боавішти, ми повинні показати той самий футбол", — заявив німецький фахівець.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться 25 серпня в Стамбулі. Початок о 19:00 за Києвом.