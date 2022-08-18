Луческу натякнув на бажання Динамо Київ повернути Яремчука

18 серпня 2022

Мірча Луческу, фото ФК Динамо Київ

Керманич зробив відповідну заяву на прес-конференції.

Київське Динамо напередодні здійснило невдалу спробу обіграти лісабонську Бенфіку в першому матчі раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА (0:2).

Динамо Київ — Бенфіка 0:2 Відео голів та огляд матчу

"Трансфери Бенфіки — це не моя проблема. Візьмемо, наприклад, Романа Яремчука.

Якби він грав у Динамо, то був би найкращим гравцем, а в Бенфіці він сидить на заміні. У цьому й різниця.

Насправді сьогодні наша команда показала хороший футбол як для тих кондицій, у яких перебувають футболісти", — заявив румунський фахівець.

Нагадаємо, що раніше 26-річний український форвард є вихованцем киян, проте зрештою виявився непотрібним у складі основної команди, після чого залишив клуб улітку 2017 року на користь трансферу до бельгійського Гента.

Матч відповідь між Бенфікою та київським Динамо відбудеться 23 серпня.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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