Динамо Київ поступилось Бенфіці

Перша частина дуелі за вихід до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА залишилась за суперниками команди Мірчі Луческу.

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Динамо Київ — Бенфіка 0:2

Голи: Жилберто, 9, Рамуш, 37



Динамо Київ: Бущан — Кендзьора, Забарний, Попов (Сирота, 80), Дубінчак (Вівчаренко, 63) — Шапаренко, Андрієвський, Буяльський — Циганков (Караваєв, 64), Бєсєдін (Ванат, 74), Шепелєв (Царенко, 74).



Бенфіка: Одіссеас — Жилберто (Ба, 69), Отаменді, Морато, Грімальдо — Флорентіну, Перес — Нерес (Араужу, 63), Рафа Сілва (Шикіньо, 85), Жуан Маріу — Рамуш (Яремчук, 62).



Попередження: Андрієвський.