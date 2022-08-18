Жоау Маріу став найкращим гравецем матчу Динамо — Бенфіка за версією SofaScore — в киян найвища оцінка в Забарного

Кияни поступились португальському гранду у першій грі.

У рамках першого матчу плей-оф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів київське Динамо програло португальській Бенфіці із рахунком 0:2.

Портал SofaScore, традиційно, роздав оцінки футболістам за дії під час матчу. Найкращим гравцем поєдинку став півзахисник Бенфіки Жоау Маріу — його дії оцінили у 8,1.

У складі Бенфіки жоден футболіст не отримав оцінку нижче, ніж 7,0 — така в центрбека Філіпе Морато.

В Динамо ситуація трохи гірша з оцінками. Найкращим гравцем українського клубу став центральний захисник Ілля Забарний, дії якого оцінили у 7,1.

Оцінку 7,0 заробив партнер Забарного по центру захисту Денис Попов та півзахисники Микола Шапаренко і Костянтин Вівчаренко. А ось Володимир Шепелев отримав найнижчу оцінку серед усіх гравців з двох команд — 5,9.

Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо — Бенфіка на Football.ua.