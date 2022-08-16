Сидорчук: Сварю себе, коли через емоції пропускаєш матч та підводиш команду

Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук дав свій коментар перед грою з Бенфікою.

Вже завтра Динамо проведе перший матч проти Бенфіки у плей-оф Ліги чемпіонів.

Капітан Динамо Сергій Сидорчук не зможе допомогти своїй команді через дискваліфікацію.

"Завжди схиляюсь до думки, що у будь-якій ситуації слід зберігати холодну голову. Навіть там, де всі емоції оголюються. А футбольне поле є саме таким місцем", — написав Сидорчук у соцмережах.

"Емоційність не виправдовую, але сприймаю як спосіб “скинути пар”. Сварю себе, коли через емоції пропускаєш матч та підводиш команду".

"Треба вміти вмикати режими “Холодний розум” та “Не стримувати емоцій”, коли настає потрібний момент".

"Бажаю цього хлопцям Динамо у завтрашньому матчі", — завершив Сергій.

На Football.ua пройде онлайн-трансляція матчу Динамо — Бенфіка. Гра розпочнеться в 22:00.