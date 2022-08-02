Став відомий потенційний суперник Динамо Київ по плей-оф Ліги чемпіонів

Українська команда дізналась можливого суперника.

У вівторок, другого серпня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування плей-оф раунду Ліги чемпіонів.

Київське Динамо брало участь у жеребкуванні, але, щоб пройти у цей раунд, їм потрібно обіграти Штурм Грац.

Якщо все пройде успішно, то підопічні Мірчі Луческу зіграють проти переможця пари Бенфіка — Мідтьюлланн.

Команди проведуть дві гри — вдома та на виїзді. Перший матч удома гратиме та команда, яку витягнуть першою під час жеребкування.

Перший матч Динамо зіграє 16 чи 17 серпня, якщо пройде Штурм. Матч-відповідь пройде 23 чи 24 серпня.

Нагадаємо, що матч Динамо — Штурм пройде 3 серпня у Польщі, та розпочнеться 21:00 за київським часом. На Football.ua буде текстова онлайн-трасляція гри.