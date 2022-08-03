Луческу: Штурм має перевагу над нами в ритмі

Румунський тренер — про майбутній матч.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу дав коментар перед поєдинком проти австрійського Штурму у Лізі чемпіонів.

"Це не буде легка гра для нас. Ми чекаємо на важке протистояння в рамках європейського турніру. Уся команда розуміє, що за поєдинок чекає на нас завтра – для іміджу країни, для їхньої популярності. Як ви можете бачити, усі команди, які грають у єврокубках, дуже добре підготовлені, і участь у цих турнірах – це велика мотивація для кожного футболіста.

Штурм уже встигнув зіграти два офіційних матчі у своєму чемпіонаті, вони вже увійшли у змагальний ритм, і мають у цьому перевагу над нами. Наш суперник – дуже хороша команда, з хорошою організацією гри, футболісти знають, що мають робити на полі. Тож, нам точно легко не буде.

Цитаішвілі? Він вирішив приїхати сюди, скориставшись правилом ФІФА. Він міг залишитися з нами, і я хотів цього, але зробив інший вибір. Тож у мене немає жодних думок стосовно цієї ситуації. Напевно, так буде краще для його кар’єри, але наступного року він повернеться назад. Він хороший гравець.

Чи знаю я склад на завтра? Жодних сумнівів, але я не скажу вам його (посміхається). Знаєте, ми граємо вдома, але не зовсім вдома. Дуже прикро, що зараз немає українських журналістів – і це жахливо. Завтра буде аналогічна ситуація. На трибунах будуть українські жінки та діти, а чоловіки не мають права зараз залишати країну й захищають її. І ми будемо битися на полі, аби заради них подолати кваліфікацію та грати в Лізі чемпіонів", — наводить слова Луческу офіційний сайт киян.

Нагадаємо, що поєдинок Динамо — Штурм відбудеться 3 серпня о 21:00 на стадіоні муніципальному стадіоні ЛКС ім. Владислава Круля у Лодзі. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.