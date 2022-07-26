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Голкіпер Фенербахче: Ми були ближче до перемоги в першому матчі

26 липня 2022

Алтай Баїндир, фото Фенербахче

Баїндир очікує гарної гри від своєї команди.

Воротар Фенербахче Алтай Баїндир дав коментар перед поєдинком у відповідь Ліги чемпіонів проти Динамо.

"Завтра ми зіграємо дуже важливий матч. Добре працюємо перед ним. Намагаємося робити на полі те, що просить наш тренер. Ми хочемо продовжити свій шлях у Лізі чемпіонів з хорошим результатом.

Думаю, ми були ближчі до перемоги в першому матчі. Якби ми перетворили свої моменти на голи, завтра могли б грати з великою перевагою. Ми хочемо залишитись у Лізі чемпіонів. Багато працюємо для цього. Якщо покажемо нашу роботу на полі, думаю, завтра ми матимемо хороший результат. Ми зробимо все можливе, щоб перемогти завтра. Це наш перший домашній матч у сезоні, тому наші вболювальники і ми схвильовані — будемо боротися, використовуючи їхню енергію.

Крім хорошої гри, звичайно, у футболі має бути везіння, м’яч має йти у ворота. Ми збираємося вийти зібраними та грати на перемогу завтра. Наш тренер – ім’я світового класу", — сказав голкіпер Фенербахче.

Нагадаємо, що поєдинок Фенербахче — Динамо відбудеться 27 липня о 20:00 на стадіоні Шюкрю Сараджоглу. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.

Источник: ФК Фенербахче

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