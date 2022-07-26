Луческу — про матч із Фенербахче: Нас будуть підтримувати лише жінки та діти — чоловіки зараз воюють

Наставник Динамо висловився напередодні матчу Ліги чемпіонів.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу поділився думками напередодні матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Фенербахче.

Фахівець відмітив важливість підтримки для турецької команди, а також розповів, чи очікує він недооцінки від суперника.

"Звісно, ми не змогли підписати тих гравців, яких хотіли. Натомість, Фенербахче провів дуже якісну трансферну кампанію. Окрім того, дуже важливим фактором є вболівальницька підтримка. За нас вболіватимуть лише жінки та діти, адже чоловіки зараз воюють.

Втім, футбол не дивиться на проблеми, які оточують ту чи іншу команду. Ми не мали гідної підготовки декілька місяців, але зробили все можливо у максимально короткі строки. Тепер побачимо, що буде на полі.

Фоли? Звісно, вони будуть. Це не тільки грубість, але й тактичний прийом. Всі це розуміють. Я гадаю, що нас очікує чесна гра.

Жесуш — досвідчений та якісний тренер. Не думаю, що буде якась недооцінка з його боку. Він повинен розуміти, що попри всі наші труднощі — його команду очікує дуже складний матч.

Фенербахче буде грати першим номером. Наше завдання — стабілізувати гру та використати свої шанси", наводить слова румунського фахівця Fotomac.

Нагадаємо, що поєдинок Фенербахче — Динамо відбудеться 27 липня о 20:00 на стадіоні Шюкрю Сараджоглу. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.

Раніше своїми думками поділився Жорже Жезуш.