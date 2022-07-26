Пюнік
0
Ф91 Дюделанж
1
19 липня
19:00
Жальгіріс
1
Мальме
0
19 липня
19:00
Карабах
3
Цюрих
2
19 липня
19:00
Лудогорець
3
Шемрок Роверс
0
19 липня
20:45
Мідтьюлланн
1
АЕК Ларнака
1
19 липня
20:45
Лінфілд
1
Буде-Глімт
0
19 липня
21:45
Динамо Загреб
2
Шкупі
2
19 липня
22:00
ХІК
1
Вікторія Пльзень
2
20 липня
19:00
Маккабі Хайфа
1
Олімпіакос
1
20 липня
20:15
Ференцварош
1
Слован Братислава
2
20 липня
21:00
Динамо Київ
0
Фенербахче
0
20 липня
21:00
Марібор
0
Шериф
0
20 липня
21:15
АЕК Ларнака
1
Мідтьюлланн
1
26 липня
18:30
Вікторія Пльзень
2
ХІК
0
26 липня
20:00
Шериф
0
Марібор
0
26 липня
20:00
Ф91 Дюделанж
-
Пюнік
-
26 липня
20:30
Шемрок Роверс
-
Лудогорець
-
26 липня
22:00
Шкупі
-
Динамо Загреб
-
26 липня
22:00
Буде-Глімт
-
Лінфілд
-
27 липня
19:00
Цюрих
-
Карабах
-
27 липня
20:00
Мальме
-
Жальгіріс
-
27 липня
20:00
Фенербахче
-
Динамо Київ
-
27 липня
20:00
Слован Братислава
-
Ференцварош
-
27 липня
21:30
Олімпіакос
-
Маккабі Хайфа
-
27 липня
22:00

Луческу — про матч із Фенербахче: Нас будуть підтримувати лише жінки та діти — чоловіки зараз воюють

26 липня 2022

мірча луческу, fotomac

Наставник Динамо висловився напередодні матчу Ліги чемпіонів.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу поділився думками напередодні матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Фенербахче.

Фахівець відмітив важливість підтримки для турецької команди, а також розповів, чи очікує він недооцінки від суперника.

"Звісно, ми не змогли підписати тих гравців, яких хотіли. Натомість, Фенербахче провів дуже якісну трансферну кампанію. Окрім того, дуже важливим фактором є вболівальницька підтримка. За нас вболіватимуть лише жінки та діти, адже чоловіки зараз воюють.

Втім, футбол не дивиться на проблеми, які оточують ту чи іншу команду. Ми не мали гідної підготовки декілька місяців, але зробили все можливо у максимально короткі строки. Тепер побачимо, що буде на полі.

Фоли? Звісно, вони будуть. Це не тільки грубість, але й тактичний прийом. Всі це розуміють. Я гадаю, що нас очікує чесна гра. 

Жесуш — досвідчений та якісний тренер. Не думаю, що буде якась недооцінка з його боку. Він повинен розуміти, що попри всі наші труднощі — його команду очікує дуже складний матч. 

Фенербахче буде грати першим номером. Наше завдання — стабілізувати гру та використати свої шанси", наводить слова румунського фахівця Fotomac.

Нагадаємо, що поєдинок Фенербахче — Динамо відбудеться 27 липня о 20:00 на стадіоні Шюкрю Сараджоглу. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.

Раніше своїми думками поділився Жорже Жезуш.

Источник: Fotomac

команди
Сюжет
  Rambler's Top100