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-
Марібор
-
26 липня
20:00
Ф91 Дюделанж
-
Пюнік
-
26 липня
20:30
Шемрок Роверс
-
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-
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-
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20:00
Фенербахче
-
Динамо Київ
-
27 липня
20:00
Слован Братислава
-
Ференцварош
-
27 липня
21:30
Олімпіакос
-
Маккабі Хайфа
-
27 липня
22:00

Фенербахче — Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

24 липня 2022

Getty Images

Клубі зійдуться у матчі-відповіді відбору до групового етапу турніру.

У рамках матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів київське Динамо на виїзді протистоятиме стамбульському Фенербахче.

У першій грі, яка зі зрозумілих причин проходила на стадіоні у Лодзі, кияни та стамбульці зіграли у нульову нічию.

Онлайн-трансляція матчу

На цій сторінці буде доступна текстова трансляція матчу Динамо К — Фенербахче. Старт 27 липня о 20:00 за київським часом.

Після завершення поєдинку на а нашому сайті буде доступне відео найкращих моментів.

Вже відомо, що один з ключових гравців Фенербахче може не зіграти проти Динамо. В Сердара Азіза травма лівого бедра.

Нагадаємо, що сам поєдинок відбудеться 27 липня на стадіоні Шюкрю Сараджоглу. Огляд першого матчу можна дивитись на Football.ua.

Додамо, що це буде вже сьома гра в історії протистояння київського Динамо та Фенербахче.

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