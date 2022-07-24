Фенербахче — Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

У рамках матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів київське Динамо на виїзді протистоятиме стамбульському Фенербахче.
У першій грі, яка зі зрозумілих причин проходила на стадіоні у Лодзі, кияни та стамбульці зіграли у нульову нічию.
Онлайн-трансляція матчу
На цій сторінці буде доступна текстова трансляція матчу Динамо К — Фенербахче. Старт 27 липня о 20:00 за київським часом.
Після завершення поєдинку на а нашому сайті буде доступне відео найкращих моментів.
Вже відомо, що один з ключових гравців Фенербахче може не зіграти проти Динамо. В Сердара Азіза травма лівого бедра.
Нагадаємо, що сам поєдинок відбудеться 27 липня на стадіоні Шюкрю Сараджоглу. Огляд першого матчу можна дивитись на Football.ua.
Додамо, що це буде вже сьома гра в історії протистояння київського Динамо та Фенербахче.