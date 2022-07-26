Жезуш: Динамо ефективне у контратаках

Головний тренер турецької команди — про наступний матч.

Головний тренер Фенербахче Жорже Жезуш дав коментар напередодні поєдинку у відповідь Ліги чемпіонів проти Динамо.

"Після першої гри я впевнений, що у всіх є більш чітке уявлення про київське Динамо. Я їх добре знав, але ми показали їм свою якість у першому матчі. Ми дуже добре організували захист і, я думаю, ми здивували суперника в цьому Сподіваюся, завтра ми знову відобразимо якість нашої гри на полі.

Наш суперник ефективний у контратаках. У збірній України грають гравці найвищого рівня. Завтрашній матч знову буде важким. Ми працюємо з командою 5-6 тижнів. Звичайно, є речі, які ми хочемо виправити. Цього року я тренер команди, і це одна з речей, яку я хочу виправити. Звичайно, у нас можуть виникнути труднощі, але я сподіваюся, що завтрашня гра складеться для нас добре.



Тактично, сьогодні у нас буде ще одне тренування. Ми продовжимо працювати стратегічно. У нас були деякі фізичні труднощі протягом тижня. Особливо Арда, Кінг і Брайт. Ми подивимось на їхній стан. Завтра вранці у нас також буде тренування. Ми завжди проводимо дослідження вранці перед матчем. Ми подивимося на стан гравців там і виберемо, хто буде грати.

Зупинити суперника (фолити) — це насправді розумне управління. Це була їхня зброя в першій грі. Ми говорили про це перед грою. Незалежно від того, чи хочуть вони завтра 30-40 або 50 фолів, для нас це хороший сигнал. Це показує, що ми сильні в атаці. У завтрашній грі їм доведеться робити більше фолів", — наводить слова Жезуша офіційний сайт киян.

Нагадаємо, що поєдинок Фенербахче — Динамо відбудеться 27 липня о 20:00 на стадіоні Шюкрю Сараджоглу. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.