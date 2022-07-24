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Марібор
-
26 липня
20:00
Ф91 Дюделанж
-
Пюнік
-
26 липня
20:30
Шемрок Роверс
-
Лудогорець
-
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27 липня
20:00
Фенербахче
-
Динамо Київ
-
27 липня
20:00
Слован Братислава
-
Ференцварош
-
27 липня
21:30
Олімпіакос
-
Маккабі Хайфа
-
27 липня
22:00

Фенербахче — Динамо Київ: де дивитись матч Ліги чемпіонів

24 липня 2022

Getty Images

Команди зійдуться у матчі-відповіді кваліфікації.

У рамках матчу-відповіді кваліфікації до Ліги чемпіонів київське Динамо на виїзді зіграє проти Фенербахче.

У першому матчі, який проходив у польському Лодзі на міському стадіоні імені Владислава Крула, команди не змогли виявити переможця (0:0).

Де дивитись матч Фенербахче — Динамо Київ?

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку між клубами зі Стамбулу та Києва, яка розпочнеться о 20:00.

Крім того, на ТБ транслювати протистояння буде телеканал Setanta Sports. Поєдинки Ліги чемпіонів зможуть побачити глядачі у всіх 13 країнах, на території яких Setanta Sports здійснює свою діяльність.

Нагадаємо, що сам поєдинок відбудеться 27 липня на стадіоні Шюкрю Сараджоглу.

Огляд першого матчу можна дивитись на Football.ua.

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