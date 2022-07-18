Зубков знову не потрапив у заявку Ференцвароша на матч Ліги чемпіонів

Пюнік
0
ЧФР Клуж
0
05 липня
19:00
Лудогорець
2
Сутьєска
0
05 липня
20:45
Балкані Теранде
1
Жальгіріс
1
05 липня
21:00
ТНС
1
Лінфілд
0
05 липня
21:00
Лех
1
Карабах
0
05 липня
21:00
Шемрок Роверс
2
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0
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21:30
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0
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Тобол
0
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0
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ХІК
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0
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0
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0
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0
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0
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0
06 липня
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0
06 липня
21:30
РФШ
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ХІК
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18:30
Жальгіріс
1
Балкані Теранде
0
12 липня
19:00
Лінкольн Ред Імпс
2
Шкупі
0
12 липня
19:00
Карабах
5
Лех
1
12 липня
19:00
Шериф
1
Зріньскі
0
12 липня
20:00
Хіберніанс
0
Шемрок Роверс
0
12 липня
21:00
Тирана
1
Ф91 Дюделанж
2
12 липня
21:00
Сутьєска
0
Лудогорець
1
12 липня
22:00
Шахтар Солігорськ
0
Марібор
2
13 липня
20:00
Клаксвік
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Буде-Глімт
1
13 липня
20:00
Динамо Батумі
1
Слован Братислава
2
13 липня
20:00
Ференцварош
5
Тобол
1
13 липня
21:00
ЧФР Клуж
2
Пюнік
3
13 липня
21:30
Лінфілд
2
ТНС
0
13 липня
21:45
Пюнік
-
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-
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19:00
Жальгіріс
-
Мальме
-
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19:00
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-
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Лудогорець
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19 липня
20:45
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22:00
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-
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-
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19:00
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-
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21:30
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-
27 липня
22:00

Зубков знову не потрапив у заявку Ференцвароша на матч Ліги чемпіонів

18 липня 2022

Олександр Зубков, ФК Ференцварош

Російський тренер угорського клубу продовжує ігнорувати українця.

Півзахисник Ференцвароша Олександр Зубков не зможе допомогти своїй команді у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Словану із Братислави.

Хавбек збірної України не потрапив до заявки на матч, яку надала угорська команда, яку очолює російський тренер Станіслав Черчесов.

Після перших матчів цьогорічного розіграшу турніру проти Тобола росіянин пояснив відсутність українця тим, що надав йому відпочинок після поєдинків збірної.

Нагадаємо, перша гра між Ференцварошем та Слованом відбудеться у середу, 20 липня, о 21:00 за київським часом.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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