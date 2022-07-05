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-
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19:00
Лінкольн Ред Імпс
-
Шкупі
-
12 липня
19:00
Карабах
-
Лех
-
12 липня
19:00
Хіберніанс
-
Шемрок Роверс
-
12 липня
21:00
Клаксвік
-
Буде-Глімт
-
12 липня
21:00
Тирана
-
Ф91 Дюделанж
-
12 липня
21:00
Лінфілд
-
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Фенербахче готується до матчів проти Динамо без п'яти футболістів

05 липня 2022

ntvspor.net

П'ять гравців перебувають у лазареті і поки що не можуть допомогти команді.

Фенербахче вирушив на навчально-тренувальний збір до Австрії у рамках підготовки до нового сезону та матчів кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо. Про це повідомляє NTVSPOR.

В даний час у лазареті турецького клубу знаходяться Маурісіо Лемос, Марсель Тіссеран, Стівен Колкер та Макс Маєр. Також від пошкодження хрестоподібних зв'язок відновлюється Назім Сангаре.

У той же час роботу на зборах розпочали Луїс Густаво, Мігел Креспо, Мерт Яндаш і Сердар Азіз.

Зазначимо, що поєдинок другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між Динамо та Фенербахче відбудеться 20 липня у польській Лодзі. Матч-відповідь пройде 27 числа в Стамбулі.

Раніше повідомлялося, що Фенербахче запланував два спаринги перед грою з Динамо.

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