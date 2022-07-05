Фенербахче готується до матчів проти Динамо без п'яти футболістів

Фенербахче вирушив на навчально-тренувальний збір до Австрії у рамках підготовки до нового сезону та матчів кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо. Про це повідомляє NTVSPOR.
В даний час у лазареті турецького клубу знаходяться Маурісіо Лемос, Марсель Тіссеран, Стівен Колкер та Макс Маєр. Також від пошкодження хрестоподібних зв'язок відновлюється Назім Сангаре.
У той же час роботу на зборах розпочали Луїс Густаво, Мігел Креспо, Мерт Яндаш і Сердар Азіз.
Зазначимо, що поєдинок другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між Динамо та Фенербахче відбудеться 20 липня у польській Лодзі. Матч-відповідь пройде 27 числа в Стамбулі.
Раніше повідомлялося, що Фенербахче запланував два спаринги перед грою з Динамо.