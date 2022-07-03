Капітан Фенербахче: Хочемо взяти участь в групі Ліги чемпіонів

Захисник Фенербахче Ферді Кадіоглу прокоментував підготовку турецького клубу до матчів другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо.
"Ми ставатимемо краще день за днем, тиждень за тижнем. У нас є гарний план і ми працюємо над ним. Ми продовжимо наші зусилля, щоб відобразити цей план на футбольному полі найкращим чином, особливо у матчах кваліфікації Ліги чемпіонів. Я вірю, що цього року ми досягнемо поставленої мети.
Нам потрібно якнайкраще підготуватися до ігор з київським Динамо. Ми хочемо потрапити до групи Ліги чемпіонів та зробимо все можливе", — наводить слова Кадіоглу Fanatik.
Нагадаємо, поєдинок другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між Динамо та Фенербахче відбудеться 20 липня у польській Лодзі. Матч-відповідь пройде 27 липня в Стамбулі.
Раніше повідомлялося, що Динамо та Фенербахче розсудить швед Нюберг.