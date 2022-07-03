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-
Шкупі
-
12 липня
19:00
Карабах
-
Лех
-
12 липня
19:00
Хіберніанс
-
Шемрок Роверс
-
12 липня
21:00
Клаксвік
-
Буде-Глімт
-
12 липня
21:00
Тирана
-
Ф91 Дюделанж
-
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Капітан Фенербахче: Хочемо взяти участь в групі Ліги чемпіонів

03 липня 2022

Ферді Кадіоглу, fanatik.com.tr

Ферді Кадіоглу розповів про підготовку турецької команди до поєдинків проти київського Динамо.

Захисник Фенербахче Ферді Кадіоглу прокоментував підготовку турецького клубу до матчів другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо.

"Ми ставатимемо краще день за днем, тиждень за тижнем. У нас є гарний план і ми працюємо над ним. Ми продовжимо наші зусилля, щоб відобразити цей план на футбольному полі найкращим чином, особливо у матчах кваліфікації Ліги чемпіонів. Я вірю, що цього року ми досягнемо поставленої мети.

Нам потрібно якнайкраще підготуватися до ігор з київським Динамо. Ми хочемо потрапити до групи Ліги чемпіонів та зробимо все можливе", — наводить слова Кадіоглу Fanatik.

Нагадаємо, поєдинок другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між Динамо та Фенербахче відбудеться 20 липня у польській Лодзі. Матч-відповідь пройде 27 липня в Стамбулі.

Раніше повідомлялося, що Динамо та Фенербахче розсудить швед Нюберг.

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