Реал виступив із офіційною заявою щодо подій перед фіналом Ліги чемпіонів

Клуб вимагає від УЄФА відповіді на низку питань.

28 травня фінал Ліги чемпіонів між мадридським Реалом та Ліверпулем був зіпсований зіткненнями між фанатами обох команд та французькою поліцією, яка застосувала сльозогінний газ проти людей.

Королівський клуб виступив із офіційною заявою щодо цих подій, закликавши УЄФА надати відповіді на низку запитань щодо організації матчу.

"Враховуючи обставини, що відбулись напередодні матчу та безпосередньо на стадіоні Стад Де Франс, Реал би хотів виступити на захист своїх фанатів, а також отримати деякі відповіді на такі питання:

- На підставах чого був обраний саме цей стадіон, де проводився фінал;

- Також хочемо отримати відповідь щодо відповідальності за те, що фанати залишились абсолютно беззахісними та безпорадними.

Цей матч повинен був стати святом футболу, а став святом дивної поведінки поліції та жахливим досвідом організації матчів такого рівня. Наші фанати заслуговують на більшу повагу, ніж вони отримали в той самий день.

Раніше Ліверпуль запропонував психологічну підтримку своїм фанатам, що постраждали під час фінального матчу ЛЧ.