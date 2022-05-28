Реал встановив рекорд фіналу Ліги чемпіонів

Чотири досвідчені гравці мадридців в черговий раз у стартовому складі.

У рамках фіналу поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться протистояння між Ліверпулем та мадридським Реалом, яке пройде на паризькому стадіоні Стад де Франс.

У стартовому складі мадридців одразу чотири футболісти, які провели понад 100 поєдинків у Лізі чемпіонів, що є рекордом фіналів.

Йдеться про Каріма Бензема, Луку Модріча, Тоні Крооса і Давида Алабу, повідомляє статистичний портал Squawka.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між Ліверпулем та мадридським Реалом затримується. Стежити за ключовими подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.