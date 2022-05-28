Почеттіно назвав Реал фаворитом фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля

Керманич ПСЖ вважає, що мадридці мають більше шансів на те, щоб виграти головний клубний єврокубок.

У рамках фіналу поточного розіграшу Ліги чемпіонів на нас очікує очне протистояння між Ліверпулем та мадридським Реалом, яке пройде на паризькому стадіоні Стад де Франс.

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Головний тренер Парі Сен-Жермен Маурісіо Почеттіно, команда якого вилетіла з ЛЧ на стадії 1/8 фіналу від Реала, поділився очікуваннями від майбутнього фіналу найпрестижнішого єврокубку.

"Все залежить від того, в якій формі команди підійдуть до матчу. Підготовка Реала була більш спокійною, вони могли розпоряджатися своїм часом. Ліверпулю в цей же час довелося грати в фіналі Кубка Англії, а також до останнього туру боротися в АПЛ. В них сильний склад з виконавцями високого рівня.

У фіналі все можуть вирішити різні нестабільні фактори. Наприклад, везіння, натхнення одного футболіста чи його ігрова форма. У Реала є досвід виступів в таких фіналах, а також енергія команди. Ці аспекти перетворюють їх на небезпечного суперника. Так, вони фаворити протистояння.

Бензема провів чудовий сезон, це один з найкращих форвардів світу. Салах та Мане також будуть боротися за свій статус. Подивимося, як все станеться", — цитує слова Почеттіно Marca.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між Ліверпулем та мадридським Реалом відбудеться у суботу, 28 травня, о 22:00. Стежити за ключовими подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.