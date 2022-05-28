Почеттіно назвав Реал фаворитом фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля

28 травня 2022

Почеттіно назвав Реал фаворитом фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля

Керманич ПСЖ вважає, що мадридці мають більше шансів на те, щоб виграти головний клубний єврокубок.

У рамках фіналу поточного розіграшу Ліги чемпіонів на нас очікує очне протистояння між Ліверпулем та мадридським Реалом, яке пройде на паризькому стадіоні Стад де Франс.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ліверпуль — Реал Мадрид. Напередодні

Головний тренер Парі Сен-Жермен Маурісіо Почеттіно, команда якого вилетіла з ЛЧ на стадії 1/8 фіналу від Реала, поділився очікуваннями від майбутнього фіналу найпрестижнішого єврокубку.

"Все залежить від того, в якій формі команди підійдуть до матчу. Підготовка Реала була більш спокійною, вони могли розпоряджатися своїм часом. Ліверпулю в цей же час довелося грати в фіналі Кубка Англії, а також до останнього туру боротися в АПЛ. В них сильний склад з виконавцями високого рівня.

У фіналі все можуть вирішити різні нестабільні фактори. Наприклад, везіння, натхнення одного футболіста чи його ігрова форма. У Реала є досвід виступів в таких фіналах, а також енергія команди. Ці аспекти перетворюють їх на небезпечного суперника. Так, вони фаворити протистояння.

Бензема провів чудовий сезон, це один з найкращих форвардів світу. Салах та Мане також будуть боротися за свій статус. Подивимося, як все станеться", — цитує слова Почеттіно Marca.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між Ліверпулем та мадридським Реалом відбудеться у суботу, 28 травня, о 22:00. Стежити за ключовими подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.

команди
  Rambler's Top100